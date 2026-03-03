Укр
"Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей

Элина Чигис
3 марта 2026, 09:36
Анастасия Стоцкая любит проводить время в компании детей.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая посетила премьеру фильма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Вы узнаете:

  • Анастасия Стоцкая побывала на светском мероприятии
  • Как выглядят ее дети

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала новое фото с детьми.

На своей странице в соцсетях молчунья сделала публикацию, в которой показалась вместе с дочерью Верой и сыном Александром. Оказывается, они посетили премьеру фильма.

видео дня

"В кинотеатре "Иллюзион" прошла премьера фильма "Мой парень, манекен" в жанре романтической комедии и фэнтези. Фильм выйдет в прокат с 12 марта. Оператор — мой двоюродный брат Гриша Майков. Это его дебют в кинопроизводстве полнометражного фильма. Горжусь тем, что все в нашей семье творческие натуры, и радуюсь их успехам, как своим!" - написала Стоцкая.

Анастасия Стоцкая с сыном и дочерью
Анастасия Стоцкая с сыном и дочерью / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Но поклонников больше заинтересовало то, как выглядят дети Анастасии, ведь уже давно подозревают, что их отец – российский певец-путинист Филипп Киркоров, с которым артистке приписывали роман.

"Сын вылитый Филипп, а дочка Алла-Виктория";

"Почему дети так похожи на детей Филиппа?";

"Похожи на детей Киркорова! Видимо, яйцеклетка была Стоцкой!" - написали пользователи соцсети.

Комментарии к публикации Стоцкой
Комментарии к публикации Стоцкой / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая
Комментарии к публикации Анастасии Стоцкой
Комментарии к публикации Анастасии Стоцкой / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Отметим, как сообщал Главред, когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку. Запроданка рассказала российским пропагандистам, что встретила мужа во время ретрита.

А также российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, ранее переехала из Израиля на Кипр. Недалеко от дома Примадонны на острове ударила иранская ракета по военной базе. Сейчас же воздушное пространство над островом закрыто.

О персоне: Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

