"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

Тарас и Елена Тополи сегодня заявили про конец супружеских отношений.

https://stars.glavred.info/nazad-ne-vernesh-elena-topolya-gromko-nameknula-na-prichinu-razvoda-10720340.html Ссылка скопирована

Тарас и Елена Тополи разводятся / фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Елена Тополя дала интервью

Что она рассказала о личной жизни

Сегодня, 1 декабря, украинские знаменитости Тарас и Елена Тополи объявили о переменах в личной жизни — звездная пара подала на развод. Также вышло интервью Елены Тополи для "Радіо Люкс", которое она дала за несколько дней до официального объявления, где она намекнула на то, что могло стать причиной расставания артистов.

Певица рассказала, что в последнее время проанализировала свою жизнь и поняла, что ей нужно что-то менять для ее улучшения.

видео дня

"Я перестала быть удобной. Я просто хочу делать то, что доставляет мне наслаждение, и говорить так, как я считаю нужным, тогда, когда я считаю нужным", — заявила певица.

Елена Тополя интервью после развода / instagram.com, Елена Тополя

Кроме этого, Тополя загадочно намекнула на то, что поставила под сомнение авторитет человека, который диктовал ее жизненные приоритеты.

"Я поняла, что моя жизнь – ее назад не вернешь. И когда ты думаешь так, анализируешь, осознаешь: "А что ты хотела в своей жизни? А ты для кого это делала? Кто тот, кто тебе рассказывает, какими дорогами тебе идти?" — сказала Елена.

Более того, на вопрос, как муж воспринял ее перемены, артистка ответила категорично — она делает то, что нужно ей.

Елена Тополя - личная жизнь / Скриншот YouTube

Как поклонники отреагировали на развод Тараса Тополи

Фанаты звездной пары были ошеломлены новостью о разводе. В комментариях под публикациями артистов они высказали свои эмоции по поводу их решения, отметив, что пара всегда была примером крепких семейных отношений.

"Жаль, вы были примером крепкой семьи. Меня очень расстраивают такие новости"

"В интервью Елена говорила иначе. Что жизнь без тебя не представляет и не хочет. Через несколько месяцев — смена направления попутного ветра"

"Уже третья пара, о которой я думала "это любовь на всю жизнь", расходится"

Тарас Тополя / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что "Холостяк 14" всколыхнул новый скандал в сети. Пользователей Threads возмутило закулисное видео со съемок, где участницы общались на русском языке. Услышав фразу на языке страны-агрессора, в разговор вмешалась, вероятно, редактор проекта.

Также украинская рэперша Alyona Alyona высказалась по поводу участия Jerry Heil в Национальном отборе на Евровидение 2026. Она сообщила, что до последнего не знала о планах певицы участвовать в Нацотборе. Информация стала известна всем только после публикации лонглиста конкурса.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред