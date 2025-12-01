Укр
"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

Кристина Трохимчук
1 декабря 2025, 09:54
Одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе разводится.
Тарас Тополя
Тарас Тополя разводится / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Вы узнаете:

  • Тарас и Елена Тополя приняли решение о разводе
  • Что они об этом сообщили

Украинские певцы Тарас и Елена Тополи, которые считались одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, объявили о разводе. В соцсетях пара опубликовала одинаковый текст о том, как будут развиваться их отношения дальше.

Тарас и Елена подчеркнули, что остаются в хороших отношениях и будут выполнять свои обязанности по воспитанию общих детей.

"С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке и с постоянной работой над тем, чтобы они и дальше получали максимальное внимание, должное воспитание и любовь от нас обоих, как от родителей", — написала пара.

Тарас Тополя
Тарас Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тополи сообщили, что уже урегулировали все имущественные и финансовые вопросы, включая содержание детей. Они также отметили, что не будут давать других комментариев относительно изменения семейного статуса.

"Женскую аудиторию хотим убедить, что Тарас — пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужскую — Олена невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверенны, что так и останется", — завершили свое заявление артисты.

Тарас Тополя
Тарас Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя
Тарас Тополя
Тарас Тополя сообщил о разводе с Еленой Тополей / скрин из Facebook

Тарас и Елена Тополи — история отношений

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Елена Кучер (Alyosha) состояли в браке с 2013 года и воспитывали троих детей. Их союз долгое время считался одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, несмотря на то, что с началом полномасштабной войны Елена с детьми длительное время находилась в США, пока Тарас служил и занимался волонтерством в Украине.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о новом этапе отношений с бывшим мужем и отцом ее дочери Иваном Кобцом. Она опубликовала трогательную фотографию и поделилась тем, как изменились их отношения.

Также украинскому актеру Остапу Ступке, который спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии, не изменили приговор, несмотря на апелляцию. За свои действия актер получил наказание в виде 3 лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на восемь лет.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

