"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

Вы узнаете:
- Тарас и Елена Тополя приняли решение о разводе
- Что они об этом сообщили
Украинские певцы Тарас и Елена Тополи, которые считались одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, объявили о разводе. В соцсетях пара опубликовала одинаковый текст о том, как будут развиваться их отношения дальше.
Тарас и Елена подчеркнули, что остаются в хороших отношениях и будут выполнять свои обязанности по воспитанию общих детей.
"С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке и с постоянной работой над тем, чтобы они и дальше получали максимальное внимание, должное воспитание и любовь от нас обоих, как от родителей", — написала пара.
Тополи сообщили, что уже урегулировали все имущественные и финансовые вопросы, включая содержание детей. Они также отметили, что не будут давать других комментариев относительно изменения семейного статуса.
"Женскую аудиторию хотим убедить, что Тарас — пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужскую — Олена невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверенны, что так и останется", — завершили свое заявление артисты.
Тарас и Елена Тополи — история отношений
Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Елена Кучер (Alyosha) состояли в браке с 2013 года и воспитывали троих детей. Их союз долгое время считался одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, несмотря на то, что с началом полномасштабной войны Елена с детьми длительное время находилась в США, пока Тарас служил и занимался волонтерством в Украине.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о новом этапе отношений с бывшим мужем и отцом ее дочери Иваном Кобцом. Она опубликовала трогательную фотографию и поделилась тем, как изменились их отношения.
Также украинскому актеру Остапу Ступке, который спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии, не изменили приговор, несмотря на апелляцию. За свои действия актер получил наказание в виде 3 лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на восемь лет.
Вас может заинтересовать:
- Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе
- Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали
- "Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред