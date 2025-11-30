"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

Вы узнаете:
- Ольга Мартыновская показала экс-супруга
- Как изменились их отношения
Украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о новом этапе отношений с бывшим мужем и отцом ее дочери Иваном Кобцом. В Instagram она опубликовала трогательную фотографию и поделилась тем, как изменились их отношения.
После интенсивных обстрелов Киева ресторатор почувствовала облегчение, что дочь не была рядом с ней. В это время Вера находилась вместе с отцом.
"Ночь опять не для сна. Грохотало, а я просто думала, как хорошо, что Вера у папы. Как хорошо, что у Веры есть папа", - призналась Мартыновская.
Как отметила ресторатор, они с бывшим мужем наладили свои отношения. Теперь у Веры есть две любящие семьи, где она может чувствовать безопасность и поддержку. Судья "Мастер Шеф" подчеркнула, что недоразумения взрослых не должны влиять на детей.
"Мы наладили отношения, и у нее есть две семьи, две сильные любви. У Веры Ивановны наконец свидание с Иваном. Проблемы и отношения взрослых - это их проблемы, детям - безусловная любовь и забота навсегда", - сказала Ольга.
Ольга Мартыновская - личная жизнь
Судья "Мастер Шеф" была в браке с Иваном Кобцем. В 2016 году у пары родилась дочь, которую назвали Вера. Однако семейная жизнь длилась недолго: через два года, в 2018-м, супруги развелись. После разрыва отношений общение между бывшими партнерами некоторое время оставалось напряженным.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщил, что украинскому актеру Остапу Ступке, который спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии, не изменили приговор несмотря на апелляцию. Звезде придется отбывать наказание. Дорожно-транспортное происшествие с участием Ступки произошло 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.
Также участница "Холостяка 14" Юлия Коренюк раскрыла, что у нее произошел напряженный разговор с Тарасом Цимбалюком, который не показали в эфире шоу. Она отметила, что почувствовала от Цимбалюка упреки и претензии, а не реальную поддержку, хотя ожидала от него большего понимания.
Вас может заинтересовать:
- "Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку
- "Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к поклонникам после атаки на Киев
- "Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева
О персоне: Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская - украинский шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Соорганизатор кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред