"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

Ольга Мартыновская сделала неожиданное признание про экс-супруга.

Ольга Мартыновская об отношениях с экс-супругом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

Ольга Мартыновская показала экс-супруга

Как изменились их отношения

Украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о новом этапе отношений с бывшим мужем и отцом ее дочери Иваном Кобцом. В Instagram она опубликовала трогательную фотографию и поделилась тем, как изменились их отношения.

После интенсивных обстрелов Киева ресторатор почувствовала облегчение, что дочь не была рядом с ней. В это время Вера находилась вместе с отцом.

"Ночь опять не для сна. Грохотало, а я просто думала, как хорошо, что Вера у папы. Как хорошо, что у Веры есть папа", - призналась Мартыновская.

Бывший муж Ольги Мартыновской / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Как отметила ресторатор, они с бывшим мужем наладили свои отношения. Теперь у Веры есть две любящие семьи, где она может чувствовать безопасность и поддержку. Судья "Мастер Шеф" подчеркнула, что недоразумения взрослых не должны влиять на детей.

"Мы наладили отношения, и у нее есть две семьи, две сильные любви. У Веры Ивановны наконец свидание с Иваном. Проблемы и отношения взрослых - это их проблемы, детям - безусловная любовь и забота навсегда", - сказала Ольга.

Ольга Мартыновская - дочь / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская - личная жизнь

Судья "Мастер Шеф" была в браке с Иваном Кобцем. В 2016 году у пары родилась дочь, которую назвали Вера. Однако семейная жизнь длилась недолго: через два года, в 2018-м, супруги развелись. После разрыва отношений общение между бывшими партнерами некоторое время оставалось напряженным.

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская - украинский шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Соорганизатор кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

