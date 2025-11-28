Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку

Элина Чигис
28 ноября 2025, 21:20
44
Melovin ответил на критику в свою сторону.
Melovin
Melovin рассказал о своем романе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Кратко:

  • Melovin ответил на критику в свою сторону
  • Что он рассказал об отношениях с возлюбленным

Украинский известный певец Melovin вышел на связь после помолвки с парамедиком ВСУ Петром Злотей и показал свою позицию насчет обвинений в неискренности.

видео дня

Напомним, украинский блогер Ваня Рассел предположил, что помолвка певца была постановкой, ведь в публикации артист добавил рекламу со своими концертами.

"Если это и был „цирк", то только один: в головах тех, кто боится чужой свободы. Мы с Петром желаем только счастья и тех эмоций, которые испытываем друг к другу мы", — отметил Melovin.

Melovin о личной жизни
Melovin о личной жизни / фото: скрин instagram.com, Melovin

Детали романа Melovin с военным

Melovin признавался, что его избранник стал для него любовью с первого взгляда, поэтому на предложение руки и сердца он ответил согласием, не раздумывая. Злотя преподнес звезде 501 розу и золотое кольцо с бриллиантами.

Melovin с возлюбленным
Melovin с возлюбленным / фото: instagram.com, Melovin

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского режиссера Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии над студентками, Ирина Билоус стала на защиту мужа. Ирина призналась, что когда-то у Билоуса могла быть любовница.

А также актриса Ольга Сумская рассказала, как прошли ее сложные роды и о проблемах, с которыми она столкнулась после них. Ольга вспомнила, как ей помогал муж Виталий Борисюк, когда она родила младшую дочь Анну.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Melovin новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

21:58Мир
Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

19:29Синоптик
Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

19:08Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Последние новости

21:58

Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

21:47

Скоро в Украине подорожают основные виды мяса: на сколько вырастет цена

21:31

Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

21:24

Почему 29 ноября надо взять в долг, чтобы привлечь благосостояние: какой церковный праздник

21:20

"Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
20:56

Единицы знают главный секрет стиралки: одна скрытая опция переворачивает всёВидео

20:54

Настоящий элемент культуры: как правильно называть "килим" на украинском языкеВидео

20:26

Такого кофе вы точно не пробовали: что добавить, чтобы вкус стал непревзойденным

20:04

Гигантское ядовитое облако: в РФ вероятный запуск МБР закончился катастрофойВидео

Реклама
19:29

Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

19:25

Для водителей в Украине готовят масштабную реформу: вернут ли обязательный техосмотр

19:10

Что предлагает Путин для мирного планамнение

19:08

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

19:03

Зафиксирован взлет МиГов и пуски Кинжалов: прозвучали первые взрывы, детали

18:54

Трамп может пожертвовать интересами Украины: худший прогноз по мирному плануВидео

18:32

После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

18:25

"Есть негативные сигналы": Зеленский анонсировал проверки и оценку КабминаВидео

18:11

Как быстро разгладить шторы без утюга: проверенный лайфхак

17:57

Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

17:52

Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 годаВидео

Реклама
17:41

Без света будут сидеть сразу несколько областей: новые графики на 29 ноября

17:25

Ермак уходит в отставку: Зеленский рассказал, кто станет новым главой ОП

17:25

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

17:04

ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста Динамо и сборной Украины - что известно

16:53

Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают

16:40

Путин хочет воевать и не готов к прекращению огнямнение

16:20

В "Резерв+" появился новый тип отсрочки: кого это касается

16:03

Топ-7 интересных оттенков маникюра, которые будут в тренде этой зимой

15:59

Приложение для знакомств: Кацурина намекнула, что больше не с Дантесом

15:55

Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные

15:53

Украинцы получат по два миллиона помощи: премьер озвучила окончательные условия

15:53

Смешное видео: актриса Ивано-Франковского театра сделала замечание прямо со сценыВидео

15:35

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа

15:27

Если бы не Украина, танки РФ были бы в Польше: Каспаров раскритиковал США и НАТОВидео

14:48

Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

14:44

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:42

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:13

Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

14:08

Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

13:59

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

Реклама
13:51

Как хранить разрезанное авокадо, чтобы оно не темнело: простой способ

13:33

"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

13:26

Для Украины средства блокируют: в ЕС начинают подозревать одну страну в обмане

13:11

Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм новости компании

13:00

"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

12:54

От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для ОвновВидео

12:07

Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

11:50

"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

11:50

Гороскоп Таро на сегодня 29 ноября: Овнам - новые возможности, Водолеям - открыться

11:50

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять