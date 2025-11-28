"Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку

Melovin ответил на критику в свою сторону.

Melovin рассказал о своем романе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Melovin ответил на критику в свою сторону

Что он рассказал об отношениях с возлюбленным

Украинский известный певец Melovin вышел на связь после помолвки с парамедиком ВСУ Петром Злотей и показал свою позицию насчет обвинений в неискренности.

Напомним, украинский блогер Ваня Рассел предположил, что помолвка певца была постановкой, ведь в публикации артист добавил рекламу со своими концертами.

"Если это и был „цирк", то только один: в головах тех, кто боится чужой свободы. Мы с Петром желаем только счастья и тех эмоций, которые испытываем друг к другу мы", — отметил Melovin.

Melovin о личной жизни / фото: скрин instagram.com, Melovin

Детали романа Melovin с военным

Melovin признавался, что его избранник стал для него любовью с первого взгляда, поэтому на предложение руки и сердца он ответил согласием, не раздумывая. Злотя преподнес звезде 501 розу и золотое кольцо с бриллиантами.

Melovin с возлюбленным / фото: instagram.com, Melovin

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

