Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

Певица Ирина Федишин попала на пристальный осмотр пограничников.

Ирину Федишин обыскали на украинской границе

Что там случилось

С украинской певицей Ириной Федишин произошла неприятная ситуация на границе. Артистка рассказала в Instagram, что из-за сувениров для благотворительных сборов на ВСУ ей пришлось пройти детальный обыск пограничников.

Федишин уже не впервые проводит большие концертные туры за рубежом, во время которых собирает деньги для Вооруженных Сил Украины. На этот раз она со своим мужем Виталием Човником ехала в Варшаву, чтобы вылететь в США. Чтобы мотивировать поклонников активнее донатить для ВСУ, команда артистки взяла с собой много сувениров, часть которых была передана из зоны боевых действий. Виталий рассказал, что все гильзы были разрезаны и закреплены на дереве, чтобы не представлять угрозы окружающим.

Ирина Федишин - тур в США / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Несмотря на эти меры безопасности, украинские пограничники направили транспортные средства команды на детальный осмотр, а также обыскали и самих артистов.

"Отправили наши 2 буса на яму. Еще такого детального досмотра не проходила никогда. Даже обувь заставили снять", - поделилась певица.

Впоследствии Виталий Човник сообщил, что пограничники не позволили вывезти большинство благотворительных лотов, хотя все документы были оформлены правильно - их пришлось оставить прямо на границе.

Ирина Федишин - муж / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Украинские пограничники изъяли у нас часть лотов. Поляки, кстати, претензий к лотам не имели, просто провели детальный осмотр всех вещей. Но уже как есть. Главное, что успели и уже вылетаем", - подытожила происшествие Федишин.

О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Участвовала в шоу "Голос страны-8".

