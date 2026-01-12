Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

Читайте больше:
- В каком полуфинале Евровидения выступит Украина
- Когда состоится выступление украинского конкурсанта
Подготовка к Евровидению-2026 идет полным ходом. 70-ый юбилейный конкурс состоится в Вене, Австрия, 12, 14 и 16 мая.
Пока 35 стран-участниц готовятся выбрать своих фаворитов, которые будут бороться весной за хрустальный микрофон, организаторы Евровидения провели жеребьевку, по результатам которой определили, когда будут выступать участники. Видео появилось на официальной странице конкурса в YouTube.
Таким образом стало известно, что Украина выступит во второй половине второго полуфинала Евровидения-2026, т.е. 14 мая. В последний раз во втором полуфинале наша страна оказывалась в 2018, который проходил в Лиссабоне, Португалия. Тогда Украину представлял певец Melovin с песней "Under the Ladder", и занял 17 место.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Екатерину Бужинскую после скандала с Михаилом Грицканом предали близкие люди. Артистка заявила о непорядочности коллеги.
Также Наталка Денисенко попала в новый скандал на фоне слухов о разрыве ее отношений с коллегой и кумой Еленой Светлицкой. Их дружба длилась еще со студенческих времен.
Читайте также:
- "Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сеть
- Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026
- Мурат Налчаджиоглу принял решение насчет дочери от Ани Лорак
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред