Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

Участников Евровидения распределили по полуфиналам.

Евровидение-2026 жеребьевка - когда будет выступать Украина / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/eurovision

В каком полуфинале Евровидения выступит Украина

Когда состоится выступление украинского конкурсанта

Подготовка к Евровидению-2026 идет полным ходом. 70-ый юбилейный конкурс состоится в Вене, Австрия, 12, 14 и 16 мая.

Пока 35 стран-участниц готовятся выбрать своих фаворитов, которые будут бороться весной за хрустальный микрофон, организаторы Евровидения провели жеребьевку, по результатам которой определили, когда будут выступать участники. Видео появилось на официальной странице конкурса в YouTube.

Таким образом стало известно, что Украина выступит во второй половине второго полуфинала Евровидения-2026, т.е. 14 мая. В последний раз во втором полуфинале наша страна оказывалась в 2018, который проходил в Лиссабоне, Португалия. Тогда Украину представлял певец Melovin с песней "Under the Ladder", и занял 17 место.

Евровидение-2026 жеребьевка - когда будет выступать Украина / фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

