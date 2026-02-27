"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

Ведущая показала мгновения в кругу семьи.

https://stars.glavred.info/hrupkaya-i-stilnaya-ekaterina-osadchaya-pohvastalas-mamoy-krasavicey-10744610.html Ссылка скопирована

Екатерина Осадчая - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

Екатерина Осадчая поздравила маму с днем рождения

Как выглядят родители Екатерины Осадчей

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала редкие снимки со своей семьей и засветила на них родителей. Публикацию в Instagram звезда посвятила дню рождения мамы.

В фотоподборке можно увидеть разные моменты теплой и приватной жизни Осадчей. Екатерина появляется на снимках с семейного застолья в новогодние праздники, зимнего приключения с мамой на рождественской ярмарке и летних прогулок за городом. На фотографиях также можно увидеть супруга ведущей Юрия Горбунова и детей пары — Ивана и Даниила.

видео дня

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с мамой Еленой / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Однако главной героиней поста стала именно мама Екатерины — Елена Осадчая. Звездная дочь трогательно поздравила ее с днем рождения. Осадчая вспомнила, как мама поддержала семью в начале полномасштабного вторжения.

Как выглядит мама Екатерины Осадчей / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Четыре года назад, когда я поздравляла маму с днем рождения, родители были под Киевом, не планировали уезжать, и мама сказала — сейчас самое главное выжить, а остальное уладится. Пункт первый выполнен, значит дальше только радость в каждом дне и понимание, что все уладится и мы дождемся справедливого мира. Мама, желаю тебе мира, радости, вдохновения, ждем новых картин и вкусных пирогов. Будь нам здорова и многая благая лета!!!", — написала ведущая.

Елена Осадчая с внуком / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

К словам жены в комментариях присоединился и Юрий Горбунов.

"С днем рождения, Елена Александровна! Многая лета!", — написал ведущий.

Поклонники остались в восторге от красоты мамы ведущей и заметили, что Екатерина гармонично соединила в себе черты обоих родителей.

Екатерина Осадчая с родителями / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Вы такой микс мамы и папы. Мамулю с днем рождения"

"Мамуля такая хрупкая и стильная! С днем рождения вашу маму, пусть будет здоровая и счастливая!"

"Почему наши мамы не улыбаются на фото? Замечаю такую тенденцию. Многая лета вашей маме"

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Кухар восхитила подписчиков редкими кадрами со своим старшим сыном. Повзрослевший Тимур произвел настоящий фурор в Instagram: поклонники артистки осыпали парня комплиментами, отметив его яркую внешность и то, как сильно он возмужал.

Также между Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум произошла публичная ссора на фоне його пристрастия к алкоголю. Известный ведущий рассказал о том, как певица устроила скандал в лобби отеля, которые едва ли не дошел до рукоприкладства.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Катерина Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред