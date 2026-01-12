"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

Вы узнаете:
- Анастасия Приходько публично восхищается российскими бандитами
- Почему она раскритиковала украинских знаменитостей
Скандальная украинская певица Анастасия Приходько сделала очередное неоднозначное высказывание, восхитившись персонажами российских криминальных драм. Артистка в Instagram заявила, что ее привлекают "плохие парни".
Анастасия возмутилась тем, что среди украинских знаменитостей практически нет кумиров молодежи. Она вспомнила свой подростковый опыт и призналась, что ее "крашами" в юности были персонажи фильмов "Брат", "Бумер" и "Бригада".
"Я проснулась с мыслями о том, какие "краши" сейчас у молодежи. Не побоюсь сказать, что мои "краши" детства — это "Космос", "Ошпаренный" и Бодров! Я задумалась, а почему в моем детстве не было "крашей" из Украины? И поняла: у нас не делают героев на экране, потому что у нас их просто нет или носятся с одним", — высказалась Приходько.
Певица пожаловалась, что в украинском культурном пространстве создавали слишком "правильных" героев, в то время как ее типажем всегда были "плохие парни". Приходько отметила, что проблема не решилась и сейчас — именно поэтому молодежь выбирает для восхищения зарубежных звезд.
"А потом все удивляются, почему так происходит, что дети сейчас все больше смотрят аниме, слушают BTS, западную музыку и ищут "крашей" в других странах. А все почему? Девушки любят "плохих парней", — сделала вывод артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих сестричек, отправилась вместе с ними и избранником на отдых за границу. Она раскрыла, куда направилась с родными, и даже показала лица дочек.
Также на концерте российского певца Валерия Меладзе произошла массовая драка. Двое мужчин на танцполе сцепились между собой и начали выяснять отношения на кулаках. В потасовку вмешались и их спутницы, поэтому ситуация приобрела характер массовой драки.
Вас может заинтересовать:
- "Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев
- Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до драки
- "На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океана
О персоне: Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред