"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

Анастасия Приходько рассказала о своем идеале мужчины.

Анастасия Приходько восхищается Сергеем Бодровым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Приходько, imdb.com

Скандальная украинская певица Анастасия Приходько сделала очередное неоднозначное высказывание, восхитившись персонажами российских криминальных драм. Артистка в Instagram заявила, что ее привлекают "плохие парни".

Анастасия возмутилась тем, что среди украинских знаменитостей практически нет кумиров молодежи. Она вспомнила свой подростковый опыт и призналась, что ее "крашами" в юности были персонажи фильмов "Брат", "Бумер" и "Бригада".

Анастасия Приходько - скандал / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

"Я проснулась с мыслями о том, какие "краши" сейчас у молодежи. Не побоюсь сказать, что мои "краши" детства — это "Космос", "Ошпаренный" и Бодров! Я задумалась, а почему в моем детстве не было "крашей" из Украины? И поняла: у нас не делают героев на экране, потому что у нас их просто нет или носятся с одним", — высказалась Приходько.

Певица пожаловалась, что в украинском культурном пространстве создавали слишком "правильных" героев, в то время как ее типажем всегда были "плохие парни". Приходько отметила, что проблема не решилась и сейчас — именно поэтому молодежь выбирает для восхищения зарубежных звезд.

Анастасия Приходько про украинский шоубизнес / фото: instagram.com, Анастасия Приходько

"А потом все удивляются, почему так происходит, что дети сейчас все больше смотрят аниме, слушают BTS, западную музыку и ищут "крашей" в других странах. А все почему? Девушки любят "плохих парней", — сделала вывод артистка.

О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

