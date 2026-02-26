Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

Андрей Хлывнюк рассказал, при каком услови поражение России стало бы неизбежным.

Фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк рассказал, при каком условии, по его мнению, поражение России стало бы неизбежным.

В интервью изданию NV, музыкант признался, что, как и любого человека, его иногда могут раздражать отдельные проявления в поведении гражданских. Однако это, подчеркнул он, не меняет его отношения к людям в целом.

"Раздражает ли меня что-то в гражданских? Раздражает. Нас и в самых близких наших людях что-то раздражает, это не значит, что мы перестаем быть с ними близкими", – отметил он.

Хлывнюк отметил, что Украине противостоит страна с населением около 140 миллионов и армией численностью до миллиона военных. При этом в Украине сейчас проживает около 30 миллионов человек, среди которых - несколько миллионов мужчин призывного возраста.

По словам артиста, если бы все, кто способен, с самого начала максимально включились в оборону и поддержку армии, агрессор уже потерпел бы сокрушительное поражение.

"Если бы все сразу включились в оборону и обеспечение, мы бы уже сломали им хребет", - считает он.

В то же время музыкант с большим уважением высказался о жителях Херсона. Он подчеркнул, что это люди невероятной стойкости.

"Это невероятные люди. Они были в оккупации, а теперь непосредственно живут на линии фронта, под постоянными обстрелами, которые уже даже в новости не попадают. Они борются за свой город. Эти люди просто невероятной силы духа и красоты. Это заслуживает как минимум уважения. Я без преувеличения люблю этих людей", – подчеркнул он.

О персоне: Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ, сообщает Википедия. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

