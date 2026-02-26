Укр
"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

Кристина Трохимчук
26 февраля 2026, 13:08
Виталий Козловский рассказал о запрете, который влияет на жизнь его маленького сына.
Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Вы узнаете:

  • Виталий Козловский вспомнил о своем выступлении в Москве
  • Какой запрет появился в семье артиста после полномасштабного вторжения

Знаменитый украинский певец Виталий Козловский рассказал о семейном запрете, который полностью меняет жизнь его маленького сына Оскара. В интервью OBOZ.ua он раскрыл, почему отказался от русского языка.

Во время разговора артисту напомнили о его выступлении в Москве 9 мая уже после начала агрессии РФ против Украины. Козловский признался, что до сих пор жалеет об этом решении. Этот поступок также мотивировал его вступить в ряды ВСУ.

видео дня
Виталий Козловский
Виталий Козловский про русский язык / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Я за это извинялся много раз. И, возможно, именно из-за этого у меня появилось ощущение, что надо идти и защищать страну, стать добровольцем. Это была одна из причин. Потому что я чувствовал вину – не перед кем-то конкретно, а перед собой... До того, как пойти служить, много ездил с концертами для военных. А потом пошел служить", — рассказал Виталий.

Начало полномасштабной войны подтолкнуло артиста к еще одному решительному шагу — он полностью отказался от русского языка в семейном общении. Виталий отметил, что его сын растет в украиноязычной среде.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном
Виталий Козловский - семья / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

"Но с началом большой войны все изменилось. Я полностью отказался от русского. В нашей семье сейчас его вообще нет. Мой сын даже не знает ни одного слова на русском – для него этот язык непонятен. Мы смотрим мультики только на украинском, общаемся на украинском, и это стало естественной частью нашей домашней среды", — поделился Козловский.

Инфографика, Козловский
Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

