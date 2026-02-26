Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

Анастасия Оруджова призналась, как строит жизнь с возлюбленным.

Анастасия Оруджова муж - актриса раскрыла подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/miskamaliska

Вкратце:

Анастасия Оруджова помолвлена с Русланом Зарбалиевым

Артистка рассказала о жизни с женихом

Украинская актриса и звезда проекта "Женский Квартал" Анастасия Оруджова недавно объявила о помолвке с комиком Русланом Зарбалиевым. Пара вместе уже более трех лет.

В беседе с Новым каналом артистка призналась, что ей очень комфортно с возлюбленным - они проводят много времени вместе, создают новые ритуалы и с большим внимание относятся к особенностям друг друга на работе и в жизни.

"Я поняла, что мы с Русланом проводим вместе очень много времени. Он постоянно смеется, что работает моим водителем. У любимого онлайн-работа. Поэтому он обычно привозит меня куда-то, а потом трудится в машине и ждет, пока освобожусь. Я же со своей стороны тоже стараюсь делать ему приятности. Всегда готовлю завтраки. Делаю так, чтобы он проснулся, а уже все готово. Даже если не хватает времени вечером на что-то общее, но кто-то из нас предлагает: "Давай просто полежим вместе пять минут". И так мы обнимаемся в тишине без телефонов и телевизора. Так кайфово", - поделилась Анастасия.

Анастасия Оруджова муж - актриса раскрыла подробности личной жизни / фото: t.me/miskamaliska

О персоне: Анастасия Оруджова Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".

