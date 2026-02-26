Укр
Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

Анна Подгорная
26 февраля 2026, 19:49
Анастасия Оруджова призналась, как строит жизнь с возлюбленным.
Анастасия Оруджова
Анастасия Оруджова муж - актриса раскрыла подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/miskamaliska

Вкратце:

  • Анастасия Оруджова помолвлена с Русланом Зарбалиевым
  • Артистка рассказала о жизни с женихом

Украинская актриса и звезда проекта "Женский Квартал" Анастасия Оруджова недавно объявила о помолвке с комиком Русланом Зарбалиевым. Пара вместе уже более трех лет.

В беседе с Новым каналом артистка призналась, что ей очень комфортно с возлюбленным - они проводят много времени вместе, создают новые ритуалы и с большим внимание относятся к особенностям друг друга на работе и в жизни.

видео дня

"Я поняла, что мы с Русланом проводим вместе очень много времени. Он постоянно смеется, что работает моим водителем. У любимого онлайн-работа. Поэтому он обычно привозит меня куда-то, а потом трудится в машине и ждет, пока освобожусь. Я же со своей стороны тоже стараюсь делать ему приятности. Всегда готовлю завтраки. Делаю так, чтобы он проснулся, а уже все готово. Даже если не хватает времени вечером на что-то общее, но кто-то из нас предлагает: "Давай просто полежим вместе пять минут". И так мы обнимаемся в тишине без телефонов и телевизора. Так кайфово", - поделилась Анастасия.

Анастасия Оруджова с женихом
Анастасия Оруджова муж - актриса раскрыла подробности личной жизни / фото: t.me/miskamaliska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Melovin открылся после разрыва с женихом-военным. Это был его первый комментарий о завершении романтических отношений с Петром.

Также жена Виталия Козловского показала фото из роддома после того, как артист публично заявил о своем намерении стать отцом во второй раз. В феврале 2024 года Юлия Бакуменко подарила певцу первенца.

Читайте также:

О персоне: Анастасия Оруджова

Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
