Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

Вкратце:
- Анастасия Оруджова помолвлена с Русланом Зарбалиевым
- Артистка рассказала о жизни с женихом
Украинская актриса и звезда проекта "Женский Квартал" Анастасия Оруджова недавно объявила о помолвке с комиком Русланом Зарбалиевым. Пара вместе уже более трех лет.
В беседе с Новым каналом артистка призналась, что ей очень комфортно с возлюбленным - они проводят много времени вместе, создают новые ритуалы и с большим внимание относятся к особенностям друг друга на работе и в жизни.
"Я поняла, что мы с Русланом проводим вместе очень много времени. Он постоянно смеется, что работает моим водителем. У любимого онлайн-работа. Поэтому он обычно привозит меня куда-то, а потом трудится в машине и ждет, пока освобожусь. Я же со своей стороны тоже стараюсь делать ему приятности. Всегда готовлю завтраки. Делаю так, чтобы он проснулся, а уже все готово. Даже если не хватает времени вечером на что-то общее, но кто-то из нас предлагает: "Давай просто полежим вместе пять минут". И так мы обнимаемся в тишине без телефонов и телевизора. Так кайфово", - поделилась Анастасия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Melovin открылся после разрыва с женихом-военным. Это был его первый комментарий о завершении романтических отношений с Петром.
Также жена Виталия Козловского показала фото из роддома после того, как артист публично заявил о своем намерении стать отцом во второй раз. В феврале 2024 года Юлия Бакуменко подарила певцу первенца.
Читайте также:
- "Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"
- Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах
- "Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе
О персоне: Анастасия Оруджова
Анастасия Оруджова - украинская актриса, комикеса, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред