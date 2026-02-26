"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

Танцовщица потеряла близкого человека.

Илона Гвоздева потеряла близкого человека / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Вы узнаете:

В семье Илоны Гвоздевой произошло горе

Кого потеряла хореограф

Украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала о потере близкого человека. В своем Instagram знаменитость поделилась эмоциями после страшной новости.

Как оказалось, ушел из жизни родной дядя хореографа. Гвоздева не стала скрывать горя и призналась, что он был ей так же близок, как отец. Дядя занимал важное место в жизни звездной племянницы и даже присутствовал на ее свадьбе в особой роли.

"Я получила плохую весть, от которой кровь остыла в жилах. Мой родной дядя умер... Он был моим посаженным отцом на свадьбе", — рассказала Илона.

Илона Гвоздева - семья / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Новость о потере стала для звезды сильным эмоциональным потрясением. Она призналась, что в этот момент почувствовала те же эмоции, что и после смерти родного отца.

"Эта новость прозвучала как второй раз потерять отца. Искренние соболезнования моим родным и семье", — высказалась танцовщица.

Позже Илона рассказала о деталях ухода из жизни родственника. Хореограф сообщила, что он умер во сне и не испытывал страданий. Потрясенная знаменитость поделилась, что для нее стало шоком, насколько внезапно может оборваться жизнь человека.

Илона Гвоздева - Танцы со звездами / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Когда я узнала как именно это произошло, в моменте, сквозь слезы и отчаяние, я выдохнула, ибо, как говорила моя бабушка, самое лучшее окончание жизни – это уйти в другой мир во сне, без боли, страданий и мучений... Вот так в один день, человека просто не стало! И уже никуда он не бежит, ни о чем не мечтает, никого не ругает, больше не курит со мной на крыльце и не обнимет своих близких", — сообщила Гвоздева.

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

