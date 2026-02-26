Укр
"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

Элина Чигис
26 февраля 2026, 21:55
Маричка Падалко поделилась своими мыслями в важный день.
Маричка Падалко
Маричка Падалко празднует 50-летие / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко

Вы узнаете:

  • Маричка Падалко рассказала, как относится к своему возрасту
  • Какие у нее принципы в жизни

Украинская известная ведущая Маричка Падалко рассказала о главных принципах в жизни в свой день рождения. Сегодня, 26 февраля, знаменитости исполнилось 50 лет.

В интервью сайту 1plus1 Маричка поделилась откровениями о жизненном опыте и внутренних переменах.

Ведущая отметила, что она посоветовала бы себе 20-летней больше изучать иностранные языки и не только.

"Заниматься спортом раньше, смотреть шире и не определять одну профессию и думать, что она будет на всю жизнь, а приобретать глобальные знания – иностранные языки, математика, а потом их дальше применять", - рассказала Падалко.

Маричка Падалко
Маричка Падалко / фото: instagram.com, Маричка Падалко

А вот 30-летней она бы сказала, что нужно сосредоточиться на карьере.

"Я бы сказала, что это важнейший период для становления семьи, для определения, чем ты будешь заниматься в будущем, время сосредоточиться на своей карьере", - поделилась ведущая.

Маричка Падалко
Маричка Падалко / фото: instagram.com, Маричка Падалко

Падалко считает, что в 40 лет жизнь только набирает обороты.

"Не надо бояться 40-ка. Жизнь не заканчивается в 40, а наоборот, только начинается самая интересная его часть. В 40 лет в жизнь нужно добавлять новые краски, новые увлечения и вообще отходить от периода раннего материнства и если вы мама, то становиться больше женщиной, чем мамой", - призналась Маричка.

Также знаменитость рассказала, что 50 лет – это новые 20, и это начало чего-то нового.

Маричка Падалко
Маричка Падалко / инфографика: Главред

О персоне: Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

