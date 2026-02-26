"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

Прима-балерина нарушила молчание.

https://stars.glavred.info/ya-vlyublena-ekaterina-kuhar-raskryla-taynu-lichnoy-zhizni-10744424.html Ссылка скопирована

Екатерина Кухар личная жизнь - балерина дала редкий комментарий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Коротко:

Екатерину Кухар подозревают в расставании с Александром Стояновым

Балерина подогрела слухи заявлением о влюбленности

Звезд украинского балета Екатерину Кухар и Александра Стоянова с осени 2023 года подозревают в расставании, однако пара и сегодня "держит оборону" во всем, что касается их личной жизни - вместе иди порознь.

В недавнем комментарии для "Наодинці з Гламуром" Кухар объяснила свою позицию: всю жизнь она провела на сцене, напоказ, а сейчас в ее жизни наступил момент, когда что-то ей хочется сберечь и только для себя. Также Екатерина упомянула, что сегодня в ее сердце все же живет любовь.

видео дня

"Да, я влюблена. Как всегда в принципе. Но хочу сказать, что всю свою жизнь я жила для зрителя, а сейчас мне очень хочется свое личное оставить за кулисами. Потому что я очень берегу свои границы сейчас", - говорит балерина.

Екатерина Кухар личная жизнь - балерина дала редкий комментарий / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о строгом запрете в семье Виталия Козловского. Артист, который воспитывает двухлетнего сына, признался, как эта деталь повлияла на Оскара.

Также украинская певица и представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство, и рассказала о своей борьбе.

Читайте также:

О персоне: Екатерина Кухар Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред