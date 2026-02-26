"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

Коротко:
- Екатерину Кухар подозревают в расставании с Александром Стояновым
- Балерина подогрела слухи заявлением о влюбленности
Звезд украинского балета Екатерину Кухар и Александра Стоянова с осени 2023 года подозревают в расставании, однако пара и сегодня "держит оборону" во всем, что касается их личной жизни - вместе иди порознь.
В недавнем комментарии для "Наодинці з Гламуром" Кухар объяснила свою позицию: всю жизнь она провела на сцене, напоказ, а сейчас в ее жизни наступил момент, когда что-то ей хочется сберечь и только для себя. Также Екатерина упомянула, что сегодня в ее сердце все же живет любовь.
"Да, я влюблена. Как всегда в принципе. Но хочу сказать, что всю свою жизнь я жила для зрителя, а сейчас мне очень хочется свое личное оставить за кулисами. Потому что я очень берегу свои границы сейчас", - говорит балерина.
О персоне: Екатерина Кухар
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
