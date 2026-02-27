Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

Читайте больше:
- Об отношениях Пинк и Кэри Харта
- Что известно о разводе звезды
Американская певица Pink (Алиша Мур) и ее муж, бывший мотогонщик Кэри Харт, расстались вскоре после двадцатой годовщины официального брака. У паре есть двое общих детей - дочь Уиллоу Сейдж (2011) и сын Джеймсон Мур (2016).
Ежегодно Пинк посвящала Харту трогательный пост в социальных сетях по случаю годовщины свадьбы. Однако в январе 2026 года, когда пара должна была праздновать 20 лет вместе, артистка проигнорировала этот обычай. Это спровоцировало слухи о проблемах в семье Алиши.
Источник, близкий к паре, сообщил изданию People, что речь идет не просто о кризисе в отношениях - пара рассталась. Официально Пинк и Кэри сообщать о разрыве не торопятся. Также пока никаких комментариев прессе не дают их представители.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.
Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.
Читайте также:
- Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет
- "Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе
- "Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал Украину
О персоне: Pink
Pink (Алиша Бет Мур) - американская певица, автор песен и актриса, ставшая популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Пинк — лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу "Конечный Хит-парад Десятилетия" американского журнала Billboard. Она также находилась на 10-м месте хит-парада "Billboard Hot 100", в "двадцатке лучших" в США, выиграла 3 награды Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards. По итогам 2018 года Пинк заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред