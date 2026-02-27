Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

Пинк и Кэри Харт в январе отпраздновали годовщину.

Pink певица - Пинк разводится с Кэри Хартом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/pink

Об отношениях Пинк и Кэри Харта

Что известно о разводе звезды

Американская певица Pink (Алиша Мур) и ее муж, бывший мотогонщик Кэри Харт, расстались вскоре после двадцатой годовщины официального брака. У паре есть двое общих детей - дочь Уиллоу Сейдж (2011) и сын Джеймсон Мур (2016).

Ежегодно Пинк посвящала Харту трогательный пост в социальных сетях по случаю годовщины свадьбы. Однако в январе 2026 года, когда пара должна была праздновать 20 лет вместе, артистка проигнорировала этот обычай. Это спровоцировало слухи о проблемах в семье Алиши.

Источник, близкий к паре, сообщил изданию People, что речь идет не просто о кризисе в отношениях - пара рассталась. Официально Пинк и Кэри сообщать о разрыве не торопятся. Также пока никаких комментариев прессе не дают их представители.

Пинк с мужем и детьми / фото: instagram.com/pink

Пинк и Кэри Харт / фото: instagram.com/pink

О персоне: Pink Pink (Алиша Бет Мур) - американская певица, автор песен и актриса, ставшая популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Пинк — лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу "Конечный Хит-парад Десятилетия" американского журнала Billboard. Она также находилась на 10-м месте хит-парада "Billboard Hot 100", в "двадцатке лучших" в США, выиграла 3 награды Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards. По итогам 2018 года Пинк заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes, сообщает Википедия.

