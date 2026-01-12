"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Арсен Мирзоян поделился своими трансформациями.

Арсен Мирзоян сейчас - певец показал пробежку в горах / коллаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Арсен Мирзоян заговорил о кризисе среднего возраста

Также артист раскрыл свои спортивные достижения

Украинский певец Арсен Мирзоян в мае отпраздновал 47-летие. Нередко в канун крупных юбилеев мужчины и женщины переживают непростой период, который принято называть "кризисом среднего возраста".

Музыкант не стал скрывать, что сейчас нечто подобное переживает и он. В своем блоге в Instagram Мирзоян показал результаты двадцатикилометровой пробежке по заснеженным Карпатам, и поделился своими размышлениями о новом взрослении, на которое он сам смотрит весьма философски.

"Кризис среднего возраста не проходит бесследно и не минует, пока не доведет дело до конца. Теперь ты не сопротивляешься, а просто не согласен с положением вещей. Все страхи трансформируются в принятие. Некоторые твои мечты обесцениваются тобой же. И вот тебе кажется, что ты справился и укротил существо, в которое превратился. И что? Ты уже не прекрасен? А мир вокруг прекрасен всегда. Просто договорись с собой. Ты - часть мира, а мир вокруг... продолжение ты знаешь", - пишет Арсен Мирзоян.

Арсен Мирзоян сейчас - певец показал пробежку в горах / фото: instagram.com/arsen_mirzoian

О персоне: Арсен Мирзоян Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.

