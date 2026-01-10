Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

Кратко:
- Евгений Клопотенко сделал предложение своей девушке
- Как это произошло
Украинский известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками радостной новостью.
Как стало известно из соцсетей Евгения, он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской.
Ресторатор опубликовал снимки, на которых виднеется кольцо. Кстати, предложение было в украинском народном стиле. Также пара засветила нежный поцелуй.
"Кажется, у нас есть новости. P.S: Любовь - это свет. Детали позже", - написал Клопотенко.
Поклонники не прошли мимо такой новости и написали множество комментариев с поздравлениями.
"Хорошие новости. Поздравляю!";
"Поздравления! Горько!";
"Это замечательно! Украине нужно много любви. В доброе время";
"Ну наконец-то. Главный холостяк страны уже не холостяк. Многая лета в любви", - отметили фанаты.
Отношения Евгения Клопотенко
18 октября Евгений показал снимок с возлюбленной Екатериной Воскресенской, оказывается, пара тогда была вместе уже 9 месяцев. Девушка занимается туристическим бизнесом.
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
