Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

Евгений Клопотенко решился на перемены в личной жизни.

Евгений Клопотенко счастлив в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Кратко:

Евгений Клопотенко сделал предложение своей девушке

Как это произошло

Украинский известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками радостной новостью.

Как стало известно из соцсетей Евгения, он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской.

Ресторатор опубликовал снимки, на которых виднеется кольцо. Кстати, предложение было в украинском народном стиле. Также пара засветила нежный поцелуй.

"Кажется, у нас есть новости. P.S: Любовь - это свет. Детали позже", - написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко с возлюбленной / фото: скрин instagram.com, Евгений Клопотенко

Поклонники не прошли мимо такой новости и написали множество комментариев с поздравлениями.

"Хорошие новости. Поздравляю!";

"Поздравления! Горько!";

"Это замечательно! Украине нужно много любви. В доброе время";

"Ну наконец-то. Главный холостяк страны уже не холостяк. Многая лета в любви", - отметили фанаты.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Отношения Евгения Клопотенко

18 октября Евгений показал снимок с возлюбленной Екатериной Воскресенской, оказывается, пара тогда была вместе уже 9 месяцев. Девушка занимается туристическим бизнесом.

Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

