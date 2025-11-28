"Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию

Вы узнаете:
Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала, как прошли ее сложные роды и о проблемах, с которыми она столкнулась после них.
В подкасте Рамины Эсхакзай Ольга вспомнила, как ей помогал муж Виталий Борисюк, когда она родила младшую дочь Анну.
"У меня были очень тяжелые роды, когда я рожала Анечку. Я выписывалась с гемоглобином 60. У меня был гестоз беременности - это когда плацента созрела, а ребенок еще нет. И это был ужас, потому что срочно делали кесарево сечение", - призналась артистка.
Главным помощником стал ее муж, он всячески старался, чтобы Сумская выздоровела.
"Я помню, как он запекал мясо с черносливом, носил этот гранатовый сок в роддом. Как он трогательно к этому относился. Его уже там, в роддоме, воспринимали как сотрудника", - добавила Ольга.
Личная жизнь Ольги Сумской
Ольга Сумская была в браке дважды и имеет двоих дочерей – Антонину, которая живет в Москве и молчит о войне в Украине, и Анну. Первым мужем актрисы был актер Евгений Паперный, но она развелась с ним после того, как у нее завязался роман с Виталием Борисюком, за которого позже вышла замуж. Пара вместе уже более 30 лет.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
