"Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию

Ольга Сумская благодарна мужу за заботу.

https://stars.glavred.info/eto-byl-uzhas-olge-sumskoy-srochno-delali-operaciyu-10719503.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская поделилась воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская рассказала о сложных родах

Кто ей помогал в тот период

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала, как прошли ее сложные роды и о проблемах, с которыми она столкнулась после них.

В подкасте Рамины Эсхакзай Ольга вспомнила, как ей помогал муж Виталий Борисюк, когда она родила младшую дочь Анну.

видео дня

"У меня были очень тяжелые роды, когда я рожала Анечку. Я выписывалась с гемоглобином 60. У меня был гестоз беременности - это когда плацента созрела, а ребенок еще нет. И это был ужас, потому что срочно делали кесарево сечение", - призналась артистка.

Ольга Сумская с дочерью Анной / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Главным помощником стал ее муж, он всячески старался, чтобы Сумская выздоровела.

"Я помню, как он запекал мясо с черносливом, носил этот гранатовый сок в роддом. Как он трогательно к этому относился. Его уже там, в роддоме, воспринимали как сотрудника", - добавила Ольга.

Личная жизнь Ольги Сумской

Ольга Сумская была в браке дважды и имеет двоих дочерей – Антонину, которая живет в Москве и молчит о войне в Украине, и Анну. Первым мужем актрисы был актер Евгений Паперный, но она развелась с ним после того, как у нее завязался роман с Виталием Борисюком, за которого позже вышла замуж. Пара вместе уже более 30 лет.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Послелние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, бывшая участница 14 сезона украинского популярного шоу "Холостяк" Надежда Авраменко заявила, что у главного героя проекта Тараса Цымбалюка есть возлюбленная. Надежда отметила, что ее часто спрашивают, кто из участниц дошел до финала шоу, но она не хочет об этом говорить.

А также певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал об ухажерах своей 13-летней дочери Аллы-Виктории. Киркоров не знает, был ли у его дочери молодой человек, но он замечает, как на нее обращают внимание мальчики.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред