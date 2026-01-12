Укр
Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

Анна Подгорная
12 января 2026, 02:40
YakTak несколько месяцев пытался справиться с травмой.
YakTak
YakTak фото - певец после травмы перенес операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaktak_official

Кратко:

  • ЯкТак травмировал ногу осенью 2025 года
  • Артисту пришлось лечь под нож хирурга

Украинский певец YakTak (Ярослав Карпук) сообщил, что перенес операцию. Теперь он передвигается на костылях.

В социальных сетях ЯкТак рассказал, что в сентябре во время американского тура получил травму ноги. Несмотря на многомесячное лечение, ему все же потребовалось хирургическое вмешательство.

видео дня

"История, которая началась в сентябре 2025 года, в туре по США, после одного очень неудачного шага на сцене. Месяцы лечения, тонны льда, перевязки, и все же без операции не обошлось. Такой у меня вайб сейчас", - написал Карпук, и опубликовал фото на костылях и в больничной палате.

Поклонники музыканта в комментариях желают ему скорейшего выздоровления.

YakTak
YakTak фото - певец после травмы перенес операцию / фото: instagram.com/yaktak_official
YakTak
YakTak фото - певец после травмы перенес операцию / фото: instagram.com/yaktak_official

О персоне: YakTak

YakTak (настоящее имя - Ярослав Карпук) - украинский исполнитель и автор песен в стиле поп и хип-хоп. Участник 5 сезона музыкального проекта Голос. Діти (2019), финалист Национального отбора на Евровидение-2024 (4 место), лауреат премии "Muzvar Awards" (2023). Сольный проект "YakTak" Карпук запустил в феврале 2022 года. В феврале 2024 года у артиста вышел дебютный студийный альбом.

Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

