Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Александра Кучеренко активно провела время.

Александра Кучеренко отдохнула в горах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко провела отпуск в горах

Как модель выглядела

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, что начала год из отдыха в горах.

На своей странице в соцсетях знаменитость показала заснеженные пейзажи и как она катается на лыжах.

Также внимание привлек ее стильный бело-черный лыжный костюм с хищным принтом.

"Начать новый год на высоте", – отметила Кучеренко.

Александра Кучеренко в горах / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Развод Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова

В прошлом году стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Эта новость удивила не только поклонников, но и близких друзей пары, ведь их отношения считали образцом крепкого брака.

Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году во время конкурса "Мисс Украина": Дмитрий входил в жюри, а Александра была одной из участниц. Впоследствии их объединила совместная работа над благотворительными проектами, переросшая в романтические отношения.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

