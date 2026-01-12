Укр
Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Элина Чигис
12 января 2026, 09:32
231
Александра Кучеренко активно провела время.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко отдохнула в горах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

  • Александра Кучеренко провела отпуск в горах
  • Как модель выглядела

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, что начала год из отдыха в горах.

На своей странице в соцсетях знаменитость показала заснеженные пейзажи и как она катается на лыжах.

видео дня

Также внимание привлек ее стильный бело-черный лыжный костюм с хищным принтом.

"Начать новый год на высоте", – отметила Кучеренко.

Александра Кучеренко в горах
Александра Кучеренко в горах / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Развод Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова

В прошлом году стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Эта новость удивила не только поклонников, но и близких друзей пары, ведь их отношения считали образцом крепкого брака.

Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году во время конкурса "Мисс Украина": Дмитрий входил в жюри, а Александра была одной из участниц. Впоследствии их объединила совместная работа над благотворительными проектами, переросшая в романтические отношения.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / инфографика: Главред

Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

