Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко провела отпуск в горах
- Как модель выглядела
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, что начала год из отдыха в горах.
На своей странице в соцсетях знаменитость показала заснеженные пейзажи и как она катается на лыжах.
Также внимание привлек ее стильный бело-черный лыжный костюм с хищным принтом.
"Начать новый год на высоте", – отметила Кучеренко.
Развод Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова
В прошлом году стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Эта новость удивила не только поклонников, но и близких друзей пары, ведь их отношения считали образцом крепкого брака.
Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году во время конкурса "Мисс Украина": Дмитрий входил в жюри, а Александра была одной из участниц. Впоследствии их объединила совместная работа над благотворительными проектами, переросшая в романтические отношения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, 11 января стало известно о смерти украинской известной камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян. Как сообщили на странице Национальной филармонии в соцсетях, Тамара умерла в возрасте 100 лет.
А также когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая переехала жить в страну-оккупанта РФ и молчит о войне в родной стране, недавно стала многодетной мамой. На своей странице в соцсетях предательница призналась, что у нее есть неизлечимая болезнь. Оказывает, у Тодоренко сколиоз.
Вас может заинтересовать:
- Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности
- Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью
- "Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред