Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

Элина Чигис
12 января 2026, 06:00
Марк Богатырев недавно расстался с женой.
Марк Богатырев
Марк Богатырев удивил решением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марк Богатырев

Российский актер Марк Богатырев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, улетел из России после развода с актрисой Татьяной Арнтгольц.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, сейчас актер в Таиланде, где он провел и Новый год.

"Таиланд, конечно, моя любовь. Таи дарит великолепную атмосферу, и сердечная чакра вновь открывает радость полного принятия природы и людей вокруг! Важно, что как бы мы ни стремились к обладанию, к стремлению достигать и самоутверждаться в обществе, нам нельзя забывать о честности и щедрости по отношению к себе и миру!" — говорил артист.

Марк Богатырев в Таиланде
Марк Богатырев в Таиланде / фото: скрин instagram.com, Марк Богатырев

Также Богатырев отметил, что сейчас приходит к полному принятию и умиротворению.

"Живя в больших городах, мы все время бежим к новой, лучшей версии себя, а потом устаем от собственной гонки за желаемым, понимаю, что счастье в простых вещах! Приезжаю сюда каждый год, я все время возвращаюсь к этому ощущению простоты мира с самим собой! Проживая сложные эмоции, ты словно заново учишься безусловной любви и принятию себя любым! В этом году я вам всем искренне желаю принимать и любить себя любыми, несовершенными, разными, тогда сердце чувствует опору и спокойствие! Всех с Новым годом, дорогие!" — добавил Марк.

Марк Богатырев
Марк Богатырев / фото: instagram.com, Марк Богатырев

Кстати, молчун часто уезжает из РФ, а вот Арнтгольц редко ездила с ним, о чем потом пожалела.

Отметим, как сообщал Главред, известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками радостной новостью. Как стало известно из соцсетей Евгения, он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской.

А также известная певица Алина Гросу 10 января рассказала о беременности. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором показалась с округлым животиком и мужем, но снова не показала его лицо.

О персоне: Марк Богатырев

Марк Богатырёв — российский актёр театра и кино, телеведущий. Наибольшую известность получил благодаря роли Максима Лаврова в телесериале "Кухня". Богатырев не делал публичных заявлений о террористическом нападении России на Украину.

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

