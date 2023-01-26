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"Предатель Родины!": в РФ преследуют осудившего войну звезду сериала Кухня

26 января 2023, 18:46
Дмитрий Назаров уже не раз поплатился за свою позицию относительно войны в Украине.
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров / скриншот YouTube

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров после увольнения за осуждение войны в Украине, столкнулся с новыми проблемами - его начали травить в России.

На своем Youtube-канале Назаров спел новую песню, в которой рассказал, с чем он столкнулся после увольнения.

"Нет у нас ни наводненья, ни пожарища, все в порядке, но в душе покоя нет… Мне сосед кричит: "Предатель Родины!", - а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а проспавшись вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", - описал приходящее Назаров.

Напомним, российский актер Артур Смольянинов, который еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину, заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине сериал Кухня
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