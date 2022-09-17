"Не торгую совестью": Галкин отреагировал на решение признать его иноагентом

Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение.

По словам Максима Галкина, он стал иностранным агентом якобы за то, что получал деньги в Украине за политическую деятельность. В то же время, артист с улыбкой сказал, что он уже 28 лет выступает в юмористическом жанре, а также с политической сатирой и не занимается политикой.

Он заметил, что последний раз получал деньги с Украины больше 10 лет назад, когда последний раз выступал в стране.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

По словам Галкина, у него есть свобода слова, закрепленная в конституции России.

"Иноагент, так иноагент", - заявил пародист.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

Адвокат Андрей Алешкин уверен, что у Аллы Борисовны накопились дела по недвижимости.

"Я думаю, Максим Галкин мог переписать собственность на Аллу Пугачеву. Ведь юморист скоро потеряет резидентство. Думаю, Примадонна вернулась не просто так и никуда из России пока не поедет. Возможно, это хитрая схема – Пугачева приехала спасать недвижимость", - высказался адвокат.

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