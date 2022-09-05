Путин и Пугачева "не раз встречались": Песков рассказал об отношениях диктатора и Примадонны РФ

Песков заявил, что Пугачева и Путин виделись / УНИАН, скриншот

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков стал на защиту известной российской певицы Аллы Пугачевой и заявил, что ни разу не слышал от нее антироссийских заявлений. Об этом сообщает российское издание РИА.

При этом он заверил, что у звезды якобы "нормальные отношения" с Путиным и они даже "не раз встречались".

Однако Песков обвинил мужа Пугачевой Максима Галкина в "плохих заявлениях".

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"Я не слышал ни одного (антироссийского - Главред) заявления от Пугачевой, а ее муж Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - сказал Песков.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

Недавно российские пропагандисты затравили Пугачеву, которая вернулась в РФ. Они предложили ей поехать на оккупированный Донбасс.

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