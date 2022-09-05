"С бодуна": Волочкова разделась до трусов на российском "курорте"

Анастасия Волочкова / скриншот

Балерину Анастасию Волочкову подняли на смех во время ее вызита на российский "курорт" Конаково.

На своей страничке в Instagram она похвасталась, что попала в место с "европейским уровнем сервиса".

"Проехав 2 часа по платной трассе М11 вы оказываетесь в эпицентре активного отдыха. Номера и дома различной категории, Тверская природа и европейский уровень сервиса не оставляют никого равнодушным", - высказалась Волочкова, прикрепив к посту фото, на котором она уже успела раздеться до трусов.

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Поклонники не могли смолчать, увидев полуобнажённую Волочкову.

Анастасия Волочкова / скриншот

"На улице 9 градусов, холодновато в трусах-то", "Вот вульгарная она и все", "Убери эти высокие сандали!", "Вот хорошее фото, отлично получилась, ну только очень просятся другие тапочки и волосы так намного лучше, чем тот хвост прицепной", "С бодуна", - писали в комментариях под постом Анастасии.

Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Также мы показывали, что Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголя.

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