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Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Элина Чигис
18 мая 2025, 18:00
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Стало известно, почему Екатерина Павленко не оценивала выступления участников.
Украинское национальное жюри Евровидения 2025
Украинское национальное жюри Евровидения 2025 - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Кратко:

  • Екатерину Павленко исключили из нацжюри
  • Причина решения

Участницу группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава украинского национального жюри по требованию Европейского вещательного союза.

Как говорят в "Суспільному", ее убрали из-за публичного высказывания в сторону участников Евровидения 2025.

видео дня

Кстати, Павленко победила в голосовании за состав нацжюри по голосам зрителей.

Екатерина Павленко
Екатерина Павленко - скандал / фото: instagram.com, Екатерина Павленко

В Сети сообщают, что говорится о посте в соцсетях, который не понравился Европейскому вещательному союзу.

Место Екатерины заняла продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринная.

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

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