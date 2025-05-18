Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Кратко:
- Екатерину Павленко исключили из нацжюри
- Причина решения
Участницу группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава украинского национального жюри по требованию Европейского вещательного союза.
Как говорят в "Суспільному", ее убрали из-за публичного высказывания в сторону участников Евровидения 2025.
Кстати, Павленко победила в голосовании за состав нацжюри по голосам зрителей.
В Сети сообщают, что говорится о посте в соцсетях, который не понравился Европейскому вещательному союзу.
Место Екатерины заняла продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринная.
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Евровидение 2025 - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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