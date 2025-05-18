"Звездочка пылай": NEMO повторили образ Анны Тринчер на Евровидении 2025

NEMO выглядели очень экстравагантно в этом образе.

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NEMO - образ на Евровидении 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, NEMO, Анна Тринчер

Вы узнаете:

Как NEMO выступили в гранд-финале Евровидения

Анна Тринчер отреагировала на их образ

Вчера, 17 мая, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидения 2025, а победителем стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.

На сцену выходили и победители прошлогоднего конкурса - швейцарские артисты NEMO – первый раз на открытии гранд-финала, а второй в конце.

видео дня

Предметом обсуждения стали образы NEMO, ведь на первом выступлении они были в элегантном вечернем платье оттенка слоновой кости и объемной шапке-ушанке. Певцы спели свой хит The Code и сорвали овации зала.

Смотрите видео выступления NEMO:

NEMO на Евровидении 2025 / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Второй же раз прошлогодние победители показались в откровенном черном комбинезоне, в этом же образе NEMO вручили награду JJ.

Кстати, украинская известная певица Анна Тринчер в своих соцсетях показала похожий образ, в котором она получала одну из наград еще в 2021 году.

"Не будем забывать законодателей моды. Это Анечка Тринчер еще в далеком 2021 году, да-да", - пошутила артистка.

Поклонники певицы также оценили похожие образы артистов и написали свое мнение.

"Когда Евровидение 2025 года на 70% вдохновлено украинцами";

"Звездочка пылай";

"Мне мужичок больше нравится", - отметили подписчики Тринчер.

Аня Тринчер и NEMO в похожих образах / фото: скрин instagram.com, Аня Тринчер

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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