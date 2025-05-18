"Звездочка пылай": NEMO повторили образ Анны Тринчер на Евровидении 2025

Вы узнаете:
- Как NEMO выступили в гранд-финале Евровидения
- Анна Тринчер отреагировала на их образ
Вчера, 17 мая, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидения 2025, а победителем стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.
На сцену выходили и победители прошлогоднего конкурса - швейцарские артисты NEMO – первый раз на открытии гранд-финала, а второй в конце.
Предметом обсуждения стали образы NEMO, ведь на первом выступлении они были в элегантном вечернем платье оттенка слоновой кости и объемной шапке-ушанке. Певцы спели свой хит The Code и сорвали овации зала.
Смотрите видео выступления NEMO:
Второй же раз прошлогодние победители показались в откровенном черном комбинезоне, в этом же образе NEMO вручили награду JJ.
Кстати, украинская известная певица Анна Тринчер в своих соцсетях показала похожий образ, в котором она получала одну из наград еще в 2021 году.
"Не будем забывать законодателей моды. Это Анечка Тринчер еще в далеком 2021 году, да-да", - пошутила артистка.
Поклонники певицы также оценили похожие образы артистов и написали свое мнение.
"Когда Евровидение 2025 года на 70% вдохновлено украинцами";
"Звездочка пылай";
"Мне мужичок больше нравится", - отметили подписчики Тринчер.
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Евровидение 2025 - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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