Nemo спел "Teresa & Maria" на украинском - реакция alyona alyona и Jerry Heil

За время Евровидения-2024 трио артистов прекрасно "спелось".

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Победитель Евровидения-2024 Nemo спел Teresa & Maria на украинском / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/nemothings

Евровидение - музыкальный конкурс, на котором, к счастью, есть место не только для соперничества. В 2024 году между alyona alyona и Jerry Heil из Украины и Nemo из Швейцарии завязалась настоящая дружба. Артисты завтракали и репетировали вместе, а после победы Немо на Евровидении-2024 даже создали невероятную коллаборацию.

В социальных сетях музыканты поделились необычным роликом, на котором Jerry Heil вместе с Nemo исполняет сложный вокализ из их победной песни "The Code". Затем победители Евровидения дали прослушать украинским артисткам свою версию исполнения их "Teresa & Maria".

Растроганная Джерри Хейл заявила, что Немо доведет ее до слез. Алена оказалась более практичной, и отметила, что Немо за такое исполнение можно сразу выдавать паспорт Украины.

Затем все трое вживую исполнили фрагмент из песни "Teresa & Maria". Стоит отметить, что трио звучало очень гармонично, хоть и украинские слова давались швейцарцам Nemo с трудом.

Смотрите видео исполнения песни "Teresa & Maria" победителями Евровидения-2024 Nemo:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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