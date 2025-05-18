Кто стал победителем Евровидения 2025 - букмекеры ошиблись

Кратко:
- Австрия победила на Евровидении 2025
- Как отреагировал JJ
Победителем Евровидения 2025 стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Артист получил наиболее количество баллов по результатам голосования жюри и зрителей.
Стоит отметить, что JJ спел песню, в которой присутствуют элементы академического пения, а вот при создании Wasted Love он вдохновлялся творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
Смотрите видео, как JJ отреагировал на победу:
Певцу удалось получить 436 баллов - 258 от профессионального жюри и 178 от зрителей и теперь Евровидение 2026 будет проходить в Австрии.
Когда JJ получал хрустальный микрофон, он поблагодарил родителей, свою команду и организаторов конкурса, также артист отметил, что "любовь – самая большая сила на земле".
Смотрите видео выступления JJ:
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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