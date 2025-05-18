Кто стал победителем Евровидения 2025 - букмекеры ошиблись

Зрители и жюри сделали свой выбор.

https://stars.glavred.info/kto-stal-pobeditelem-evrovideniya-2025-10665650.html Ссылка скопирована

Евровидение 2025 - победитель / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Кратко:

Австрия победила на Евровидении 2025

Как отреагировал JJ

Победителем Евровидения 2025 стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Артист получил наиболее количество баллов по результатам голосования жюри и зрителей.

Стоит отметить, что JJ спел песню, в которой присутствуют элементы академического пения, а вот при создании Wasted Love он вдохновлялся творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

Смотрите видео, как JJ отреагировал на победу:

Победитель Евровидения 2025 / фото: скрин t.me/glavredinfo

Певцу удалось получить 436 баллов - 258 от профессионального жюри и 178 от зрителей и теперь Евровидение 2026 будет проходить в Австрии.

Евровидение 2025 / фото: скрин видео

Когда JJ получал хрустальный микрофон, он поблагодарил родителей, свою команду и организаторов конкурса, также артист отметил, что "любовь – самая большая сила на земле".

Смотрите видео выступления JJ:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

Вас также может заинтересовать:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред