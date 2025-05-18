Поклонник певицы-путинистки и сын айтишника: что известно о победителе Евровидения

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- Кто такой JJ
- Какое у него образование
Представитель Австрии JJ на Евровидении 2025 стал победителем конкурса, он получил 436 баллов.
Как известно, JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, родился в 2001 году в Вене, а вырос он в Дубае. Его отец-айтишник основал там свою компанию, а певец знает несколько языков - английский, немецкий, тагальский, арабский и французский.
В 2016 году JJ вместе с родителями вернулся жить в Вену, где поступил в Венский университет музыки и исполнительского искусства, а также участвовал в постановках в Венской государственной опере.
В 2020 году талантливый певец принимал участие в британском шоу "Голос", а также в Starmania и прошел в финал.
В 2025 году Йоханнес победил в отборе на Евровидение с песней Wasted Love. Оказывается, он увлекался разными исполнителями: Арианой Гранде, Мэрайей Кэри, Марией Каллас.
Также JJ в восторге от творчества российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, за ней следил в соцсетях, лайкал ее публикации, но уже отписался.
Смотрите видео выступления JJ:
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступили в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025 - победители Евровидения-2024 Nemo спели с украинской группой Ziferblat песню Bird of Pray.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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