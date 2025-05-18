Поклонник певицы-путинистки и сын айтишника: что известно о победителе Евровидения

JJ владеет несколькими языками.

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JJ - биография / коллаж: Главред, фото: instagram.com, JJ

Вы узнаете:

Кто такой JJ

Какое у него образование

Представитель Австрии JJ на Евровидении 2025 стал победителем конкурса, он получил 436 баллов.

Как известно, JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, родился в 2001 году в Вене, а вырос он в Дубае. Его отец-айтишник основал там свою компанию, а певец знает несколько языков - английский, немецкий, тагальский, арабский и французский.

В 2016 году JJ вместе с родителями вернулся жить в Вену, где поступил в Венский университет музыки и исполнительского искусства, а также участвовал в постановках в Венской государственной опере.

В 2020 году талантливый певец принимал участие в британском шоу "Голос", а также в Starmania и прошел в финал.

Кто такой JJ / фото: instagram, JJ

В 2025 году Йоханнес победил в отборе на Евровидение с песней Wasted Love. Оказывается, он увлекался разными исполнителями: Арианой Гранде, Мэрайей Кэри, Марией Каллас.

Также JJ в восторге от творчества российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, за ней следил в соцсетях, лайкал ее публикации, но уже отписался.

Смотрите видео выступления JJ:

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступили в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025 - победители Евровидения-2024 Nemo спели с украинской группой Ziferblat песню Bird of Pray.

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