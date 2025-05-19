"Воплощение верности и преданности": Джулия Робертс сообщила о потере в семье

Кратко:
- У Джулии Робертс умерла собака
- Сколько лет она с ней жила
Голливудская известная актриса Джулия Робертс сообщила о смерти своей собаки Миртл, которая жила с ней 19 лет.
На своей странице в соцсетях знаменитость оставила лишь короткое сообщение о происшедшем.
"Наша Миртл. Легенда. 2006-2025", - написала Джулия.
Также и муж актрисы – оператор Дэнни Модер – почтил память домашней любимицы.
"Воплощение верности и преданности, даже если она однажды укусила пиццайола. RIP Миртл", - поделился Дэнни.
Напомним, Миртл появилась в семье Робертс еще в 2006 году, также Миртл снималась вместе с Джулией в рекламной кампании Chopard Loves Cinema в 2023 году.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.
А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.
Вас может заинтересовать:
- "Поэтому я сам": Виктор Розовый впервые ответил на обвинения в изменах жене
- Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина
- "И это отразилось": Мирошниченко назвал ошибку Ziferblat на Евровидении 2025
Кто такая Джулия Робертс?
Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред