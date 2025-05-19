Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Воплощение верности и преданности": Джулия Робертс сообщила о потере в семье

Элина Чигис
19 мая 2025, 10:29
63
Джулия Робертс поделилась с поклонниками своей печалью.
Дэнни Модер, Джулия Робертс
Джулия Робертс - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джулия Робертс

Кратко:

  • У Джулии Робертс умерла собака
  • Сколько лет она с ней жила

Голливудская известная актриса Джулия Робертс сообщила о смерти своей собаки Миртл, которая жила с ней 19 лет.

На своей странице в соцсетях знаменитость оставила лишь короткое сообщение о происшедшем.

видео дня

"Наша Миртл. Легенда. 2006-2025", - написала Джулия.

Джулия Робертс о смерти своей собаки
Джулия Робертс о смерти своей собаки / фото: скрин instagram.com, Джулия Робертс

Также и муж актрисы – оператор Дэнни Модер – почтил память домашней любимицы.

"Воплощение верности и преданности, даже если она однажды укусила пиццайола. RIP Миртл", - поделился Дэнни.

Дэнни Модер о смерти собаки
Дэнни Модер о смерти собаки / фото: скрин instagram.com, Дэнни Модер

Напомним, Миртл появилась в семье Робертс еще в 2006 году, также Миртл снималась вместе с Джулией в рекламной кампании Chopard Loves Cinema в 2023 году.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Джулия Робертс?

Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Джулия Робертс новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко": подробности

СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко": подробности

11:12Украина
Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

10:17Война
Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

09:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернатива

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернатива

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 мая: Овнам нужен отдых, Раков завалят работой

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 мая: Овнам нужен отдых, Раков завалят работой

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

Последние новости

11:28

В НАТО предупредили, что РФ может готовить нападение, первые признаки есть - СМИ

11:12

СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко": подробностиВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

10:50

В Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения

10:48

Урожай потерян на 80%: на какие фрукты и овощи в Украине резко вырастет цена

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
10:46

Переговоры в Стамбуле имели для РФ неожиданную цель - что задумал Кремль

10:29

"Воплощение верности и преданности": Джулия Робертс сообщила о потере в семье

10:29

Михаил Поплавский: "Эра ИИ начинается в Университете культуры!" актуально

10:17

Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

Реклама
10:14

"Ничего хорошего для Украины": дипломат сказал, что будет после разговора Трампа и Путина

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

09:47

Доллар пошел вверх: сколько стоит валюта 19 мая 2025 в банках

09:41

В Румынии обошлось - еще один "орбан" не случилсямнение

09:31

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

09:22

"Во время наездов": появилась отвратительная правда о предательнице Лорак

09:11

Спешка и конфликты — не про них: 3 самых терпеливые знаки зодиака

09:01

В Украине изменились цены на яйца: сколько стоит десяток и чего ждать до конца мая

08:57

Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал

08:28

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Кремль не пойдет на компромиссы: в СМИ раскрыли планы Путина на Украину до конца года

Реклама
08:11

"И это отразилось": Мирошниченко назвал ошибку Ziferblat на Евровидении 2025

08:08

У Байдена диагностировали рак: как отреагировал Трамп

07:30

Подсчитано 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом Румынии

07:00

Хотят ли россияне завершения войны в Украине: в ISW указали на важные факты

06:02

Путин пришел в Украину – и не взял, и уже никогда не возьметмнение

05:45

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

04:30

Садоводов призвали сохранять кофейную гущу - для чего она нужна

03:35

Едят ли итальянцы пиццу с ананасами: ресторатор удивил ответом

03:02

Как могут пройти переговоры Зеленского и Путина - назван неожиданный нюанс

02:15

Под угрозой города-стотысячники: прогноз сценария нового наступления РФ

02:00

Россия готовит новый удар: что известно о ракетной загрузке на авиабазе "Энгельс"

01:31

Зеленский поздравил Никушора Дана: итоги президентских выборов в Румынии

00:06

Трагический случай в Харькове: военных чиновников РТЦК временно отстранили

18 мая, воскресенье
23:24

У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака - NYT

23:20

Путин демонстрирует "Ярс": эксперт объяснил, что на самом деле стоит за этим шагом

23:00

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака сорвут финансовый куш до конца мая

22:23

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

22:16

Скандал во Львове: ветеран Нацгвардии обвинил в избиении работников ТЦК

22:06

Водителям готовят сюрприз: Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД

21:45

Кто такие характерники: воины, окутанные легендами

Реклама
21:23

Зеленский не пойдет на уступки и не признает Крым за РФ – The Sunday Times

21:14

США представили "сильный мирный план" в Стамбуле: Келлог раскрыл детали

21:02

Италия передаст сотни бронетранспортеров Украине: аналитики оценили техническое состояние

20:50

"Коалиция желающих" не готова делать ничегомнение

20:29

Трамп может "соскочить": неожиданный прогноз санкционного "удара" по РФ

20:03

Макрон "отчитал" Мелони из-за Украины, Мерц пытается уладить конфликт - FT

19:56

Аляска: как Россия потеряла полуостров и почему Путин до сих пор мечтает о его возвращении

19:55

Мастер показал, для чего на самом деле нужен шланг возле фильтра в стиральной машинкеВидео

19:33

Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

19:23

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять