"Воплощение верности и преданности": Джулия Робертс сообщила о потере в семье

Джулия Робертс поделилась с поклонниками своей печалью.

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Джулия Робертс - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джулия Робертс

Кратко:

У Джулии Робертс умерла собака

Сколько лет она с ней жила

Голливудская известная актриса Джулия Робертс сообщила о смерти своей собаки Миртл, которая жила с ней 19 лет.

На своей странице в соцсетях знаменитость оставила лишь короткое сообщение о происшедшем.

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"Наша Миртл. Легенда. 2006-2025", - написала Джулия.

Джулия Робертс о смерти своей собаки / фото: скрин instagram.com, Джулия Робертс

Также и муж актрисы – оператор Дэнни Модер – почтил память домашней любимицы.

"Воплощение верности и преданности, даже если она однажды укусила пиццайола. RIP Миртл", - поделился Дэнни.

Дэнни Модер о смерти собаки / фото: скрин instagram.com, Дэнни Модер

Напомним, Миртл появилась в семье Робертс еще в 2006 году, также Миртл снималась вместе с Джулией в рекламной кампании Chopard Loves Cinema в 2023 году.

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Кто такая Джулия Робертс? Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.

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