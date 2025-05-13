Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

57-летняя Робертс - мама троих.

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Джулия Робертс сейчас - как выглядят дети актрисы от Дэниела Модера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juliaroberts

Вкратце:

У Джулии Робертс и Дэниела Модера трое общих детей

Муж звезды опубликовал, как они выглядят сейчас

Оскароносная американская актриса Джулия Робертс уже 23 года замужем за кинооператором Дэниелом Модером. В этом браке у пары появилось трое детей: двойня, дочь Хэзел Патриша и сын Финнеас Уолтер (2004), и сын Генри Дэниел (2007).

Робертс старается оберегать приватность своих наследников: в социальных сетях она довольно активна, делится фото с красных дорожек и повседневной жизни, однако крайне редко показывает Хэзел, Финнеаса и Генри. В основном на страницах Джулии можно увидеть их детские фото.

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Однако муж актрисы недавно все же нарушил это правило. В своем блоге в Instagram Дэниел Модер опубликовал семейное фото, на котором Робертс позирует со всеми тремя детьми. "Мамы делают самые классные штуки. Люблю этих ребят", - подписал снимок он.

Джулия Робертс с детьми / instagram.com/modermoder

А так Хэзел, Финнеас и Генри выглядели в младенчестве.

Джулия Робертс с Хэзел и Финнеасом / instagram.com/juliaroberts

Джулия Робертс с Генри / instagram.com/juliaroberts

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Кто такая Джулия Робертс? Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.

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