Гэри Олдмен впервые признался, почему уже 30 лет ему стыдно перед Деми Мур

Звезда фильмов "Леон", "Дракула" и "Пятый элемент" рассказал историю, которая неизменно вызывает у него удушающий стыд.

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Гэри Олдмен рассказал, за что извинялся перед Деми Мур на съемках "Алой буквы" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Во время съемок "Алой буквы", где он играл с Деми Мур, Гэри Олдмен страдал от алкогольной зависимости

На съемочной площадке ему пришлось извиняться перед партнершей, после чего он услышал слова, которые до сих пор вызывают у него стыд

В девяностых британский актер Гэри Олдмен, на тот момент уже всемирно известный, имел большие проблемы с алкоголем - в 1991 году его арестовали за пьяное вождение, а в 1994 году он даже ложился в клинику, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

Увы, тогда артисту это не помогло: во время съемок фильма "Алая буква" (1995), где он и Деми Мур играли главные роли влюбленных, Олдмен чаще был на площадке пьян, чем трезв. За свое поведение тогда ему стыдно до сих пор, ведь он не просто катился по наклонной и срывал съемки, но и стал разочарованием в глазах своей партнерши.

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"Думаю, худшее, что вы можете сделать, - это внушить разочарование. Во время съемок я периодически напивался. Ближе к концу съемок я подумал: "Если я буду продолжать в том же духе..." Я был в очень мрачном состоянии. Я слишком много выпивал в обеденный перерыв. Это было так разрушительно. Я вернулся на съемочную площадку, чтобы снять довольно большую сцену, и справился с ней. Вы вряд ли заметили бы, но я был очень пьян. А на следующий день я сказал Деми: "Я так сожалею, ты, должно быть, ненавидишь меня". Мне было стыдно, что я вел себя так непрофессионально. А она мне сказала: "Я не ненавижу тебя. Все в порядке. Я просто разочарована", - цитирует актера издание Daily Mail. Эти слова Деми Мур Гэри Олдмен до сих пор вспоминает со стыдом. К слову, позже актер все же сумел завязать с алкоголем, и трезв уже 27 лет.

Гэри Олдмен и Деми Мур на постере фильма "Алая буква" / imdb.com

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Кто такая Деми Мур? Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).

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