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"Опять голая": исхудавшая Волочкова напугала поклонников

20 августа 2022, 03:33

Внешний вид Волочковой шокировал ее подписчиков в соцсетях.

Анастасия Волчокова
Анастасия Волчокова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголя.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала сидя не диване. Для снимка она выбрала довольно откровенный наряд - черную майку и короткие шорты.

Внешний вид Волочковой шокировал ее поклонников.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Настя!!! Ну почему ты себя не балуешь красивыми вещами? Разве так должна выглядеть публичная личность? Ну полюби ты себя наконец-то! Больно видеть твой убогий гардероб. Вы очень сильно похудели,завязывайте с алко, ещё есть возможность. "Опять голая" Вам бы похоронное бюро рекламировать, ну честное слово", -

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.

Также мы сообщали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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