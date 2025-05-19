"И это отразилось": Мирошниченко назвал ошибку Ziferblat на Евровидении 2025

Украина в этом году могла попасть в топ-5 на Евровидении.

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Тимур Мирошниченко о результатах Евровидения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мирошниченко, Ziferblat

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Тимур Мирошниченко указал на ошибку Ziferblat

Какое место могла занять Украина на Евровидении

Украинский известный ведущий и комментатор Евровидения 2025 Тимур Мирошниченко высказал свое мнение о выступлении представителей Украины в финале конкурса.

Как заявил Тимур в интервью NV, Ziferblat мощно выступили в гран-финале и заняли девятое место, но коллективу не хватило уверенности в канун финала конкурса. И если бы артисты выступили также успешно перед профессиональным жюри 16 мая, то заняли бы место в пятерке лучших.

"Я думаю, что конкретно в гранд-финале выступление — это был пик. Это было действительно лучшее выступление группы. К сожалению, этого не произошло во время пятничного jury-final, когда голосуют национальные жюри. Немножко не так уверенно это было, и это отразилось на результатах голосования национальных жюри. То есть если бы в пятницу было так же, как и в субботу, я думаю, что мы тогда в топ-5 были", — поделился Мирошниченко.

Ziferblat на сцене Евровидения 2025 / фото: instagram.com, Ziferblat

Также ведущий подчеркнул, что Украина каждый год попадает в гранд-финал и в топ-10, а это заслуживает уважения.

"В основном от музыкальных журналистов и профессионалов из других стран я слышал все-таки положительные отзывы, потому что Украину всегда уважают на Евровидении. Украина — единственная страна, которая всегда квалифицировалась в гранд-финал. Мы уже который год подряд всегда не просто в финале, а в топ-10. Это действительно уникальные показатели. И конечно, эти журналисты всегда отмечают, что Украина не повторяется. Украина каждый раз не копирует ни кого-то, ни саму себя. Она каждый раз новая. И это, на самом деле, фантастический, по-моему, вердикт", - добавил Тимур.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления группы Ziferblat:

Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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