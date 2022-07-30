"Когда захотела, тогда и выпила": нетрезвая Волочкова закатила истерику в эфире

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина и певица Анастасия Волочковая, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной.

Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

"Я Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить "ой, ты выпила", слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов!", - возмутилась Волочкова.

Она посоветовала злопыхателям заняться своей жизнью, а не копаться в чужом белье.

"Мои золотые, хочу пожелать вам добра, мира, счастья. Умейте прощать друг другу успех, красоту, независимость, сексуальность, любовь мужчин", — добавила Волочкова в одном из YouTube-шоу, куда пришла в нетрезвом состоянии.

Читайте также"Уже несколько дней не выкисают": Волочкова и Джигурда разделись до трусов, рассмешив ИвлеевуНапомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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