"Зачем так расплющивать?": Волочкова без бюстгальтера возомнила себя принцессой

Волочкова без бюстгальтера возомнила себя принцессой / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая записала себя в певицы, раскритиковали за нескромный наряд.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

"Я похожа на Диснеевскую принцессу?", - поинтересовалась Волочкова в подписи к фото.

instagram.com/volochkova_art/

Реакция ее поклонников не заставила себя долго ждать. Под постом балерина "отхватила" по полной за свой внешний вид.

"Диснеевские принцессы лет на 20 моложе", "Главное, что волосы помыли", "Увидела второе фото, удивилась - красивое фото. А потом увидела… Зачем так расплющивать?", "Диснейвские принцессы не ходят с развешенными голыми блинами", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.

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