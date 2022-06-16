Волочкова нарядилась для съемок клипа и стала посмешищем в Сети: "не забудьте помыть голову"

Поклонники недовольны внешним видом и увлечениями балерины.
Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая пробует себя в роли певицы, резко раскритиковали и высмеяли за внешний вид.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, в котором она намерена пойти на съемки своего нового клипа.
"Завтра у меня съёмка клипа дома на мою новую песню", - призналась Волочкова в подписи к фото, но лучше бы он этого не делала.
В комментариях под постом поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
"Ради Бога, не надо петь", "А кто смотрит, слушает эти клипы? "В каких-то занавесках", "Может не стоить петь, уж лучше шпагат", "Не забудьте перед съёмками помыть голову", - писали под снимком Анастасии.
Ранее Волочкова, которая прославилась своими шпагами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.
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