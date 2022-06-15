"Ох, Настя, с головкой совсем плохо!": Волочкова шокировала экстремальным шпагатом на балконе

instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая прославилась своими шпагами, решила побаловать своих поклонников новым трюком.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.

"Люблю высоту! Глазами выдающегося режиссера", - подписала снимок балерина, но уже привыкшие к ее шпагатам поклонники нашли за что ее высмеять, а некоторые подловили Волочкову на лжи.

instagram.com/volochkova_art/

"То боюсь,то люблю... и это все про высоту. Что в голове у этой женщины?", "Вот опять враньё ради вранья! Перед каждым кастрюльным шоу трындит, что боится высоты когда на тряпках летает. А тут вдруг любит!", "Ох, Настя, с головкой совсем плохо! Сидит на днище , а всё вещает о какой-то высоте…", "Она в своей жизни ничего не умеет! Только ноги раздвигать, разве не понятно!", "Настя помыла голову и побежала фоткаться на каждом столбе", - писали в комментария под постом Волочковой.

Читайте также"Утро в публичном доме": полностью раздетая Волочкова возмутила людейНапомним, ранее Волочкова, которую то и дело высмеивают в соцсетях, наконец-то решила посмеяться над собой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

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