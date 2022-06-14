"Вам со мной не скучно?": Волочкова решила удивить расставленными ногами со свечой в руках

Волочкова решила удивить расставленными ногами и свечой в руках / instagram.com/volochkova_art

​Российская балерина Анастасия Волочкова, которую то и дело высмеивают в соцсетях, наконец-то решила посмеяться над собой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях. Обычно, она удаляет комментарии недоброжелателей под своими фото, но на этот раз от души посмеялась.

"Я получилась всадником без головы Но это ещё не всё!? Ему (автору фото - ред.), как профессионалу, мешали в кадре предметы посуды. Он поставил их за мной на траву, но они, естественно вошли в кадр! У меня к вам вопрос. А Вам со мной не скучно?", - написала в подписи к снимкам Волочкова.

instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасию Волочкову подняли на смех за откровенную рекламу постельного белья.

Судя по всему, в финансовом плане у балерины становится все хуже - в последние недели она публикует все больше рекламы на своей страничке в Instagram.

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