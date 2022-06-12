"Утро в публичном доме": полностью раздетая Волочкова возмутила людей

Балерину "распекли" за внешний вид ее же подписчики.
Российскую балерину Анастасию Волочкову подняли на смех за откровенную рекламу постельного белья.
Судя по всему, в финансовом плане у балерины становится все хуже - в последние недели она публикует все больше рекламы на своей страничке в Instagram.
"Просыпаться в цветах-то очень красиво", - подписала снимок балерина.
Поклонники Волочковой тут же "набросились" на нее из-за внешнего вида. Тот факт, что Анастасия была полностью раздета и прикрылась лишь одеялом их не смутил.
"Как будто единорога вырвало", "Утро в публичном доме", "Вы реально считаете, что это красиво? Это убожество просто", "Фото уже 5 лет. Зачем это всё?!", "Вот вам самой кажется, что это фото не колхоз?? Ну ппц… дешевый публичный дом! Где ваше достоинство. Постельное белье можно и в одежде рекламировать", - писали в комментариях под постом Анастасии.
Ранее Анастасия Волочкова, которая любит баловать своих фанатов фирменными шпагатами, похвасталась длинными, но сдвинутыми ногами.
Она опубликовала пост, в котором продемонстрировала вытянутые вперед обнаженные ноги.
Читайте также:
- "Что за сугробы между ног?": Волочкова шокировала шпагатом в мини-шортах
- "Зачем вы волосы остригли?": Волочкова стала посмешищем в Сети, выйдя в свет с Джигурдой
- "Россия заслуживает именно такого творчества": поющая Волочкова стала посмешищем в Сети