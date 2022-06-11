"Какие ноги усохшие и кожа обвисшая": Волочкова разделась до пояса, но восторга не вызвала

Балерину резко раскритиковали за внешний вид.
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая любит баловать своих фанатов фирменными шпагатами, похвасталась длинными, но на этот раз сдвинутыми ногами.
На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором продемонстрировала вытянутые вперед обнаженные ноги.
Такой перформанс Волочковой понравился далеко не всем - в комментариях под фото поклонники балерины "прошлись" по ее внешности.
"Анастасия, у вас всё в порядке с головой, постоянно выставлять свои оголенные, возрастные ноги! Не эстетично и не красиво выглядит, вспомните о своём возрасте! Всё уже в прошлом! Вы же человек искусства, а ведёте себя недостойно!", "2 сухенькие, костлявые палки, с заклеенными косточками! Какие ноги усохшие и кожа обвисшая. Всё стекло на то место, где бёдра. Это зашквар так выглядеть под 50 лет", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее Волочкова опубликовала фото, на котором позировала в студии звукозаписи.
Судя по всему, многим поклонникам просто наплевать на творчество своей любимицы. В комментариях под постом начались бурные обсуждения наряда Анастасии, а именно ее обуви.
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