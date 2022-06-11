"Какие ноги усохшие и кожа обвисшая": Волочкова разделась до пояса, но восторга не вызвала

Волочкова разделась до пояса, но восторга не вызвала / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая любит баловать своих фанатов фирменными шпагатами, похвасталась длинными, но на этот раз сдвинутыми ногами.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором продемонстрировала вытянутые вперед обнаженные ноги.

Такой перформанс Волочковой понравился далеко не всем - в комментариях под фото поклонники балерины "прошлись" по ее внешности.

"Анастасия, у вас всё в порядке с головой, постоянно выставлять свои оголенные, возрастные ноги! Не эстетично и не красиво выглядит, вспомните о своём возрасте! Всё уже в прошлом! Вы же человек искусства, а ведёте себя недостойно!", "2 сухенькие, костлявые палки, с заклеенными косточками! Какие ноги усохшие и кожа обвисшая. Всё стекло на то место, где бёдра. Это зашквар так выглядеть под 50 лет", - писали в комментариях под постом.

instagram.com / volochkova_art

Напомним, ранее Волочкова опубликовала фото, на котором позировала в студии звукозаписи.

Судя по всему, многим поклонникам просто наплевать на творчество своей любимицы. В комментариях под постом начались бурные обсуждения наряда Анастасии, а именно ее обуви.

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