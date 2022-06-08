"Будто из секонда": Волочкова в "стильном" прикиде опозорилась на людях

Волочкова опозорилась "стильным" прикидом / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь дала повод посмеяться над собой. На этот раз причиной издевок на ней стал внешний вид.

На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала фото, на котором позировала в студии звукозаписи.

"После спектакля ни дня перерыва", - подписала снимок балерина.

Судя по всему, многим поклонникам просто наплевать на творчество своей любимицы. В комментариях под постом начались бурные обсуждения наряда Анастасии, а именно ее обуви.

instagram.com/volochkova_art

"Утюги на ласте 45 размера", "Волосы засаленные, одежда какая-то вся мятая и будто из секонда, обувь тоже как будто по наследству передали и 3 поколения её носило, но зато перстень с камней самый важный атрибут в этом ансамбле. Неужели так все равно на свой внешний вид и элементарную гигиену волос на голове", " Насть, а правда, почему нормальную обувь не носите?", - писали под фото Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать свой еще один "талант", но стала посмешищем в Сети.

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