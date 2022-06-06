"Россия заслуживает именно такого творчества": поющая Волочкова стала посмешищем в Сети

Поющая Волочкова стала посмешищем в Сети / скриншот с видео

Российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать свой еще один "талант". Она готовится к гастролям по России.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором поет.

"Нижегородская область и Нижний Новгород! Ждите меня с творческими вечерами и нашим дуэтом с Олегом Пикуновым! Моя новая любовь", - написала Анастасия в подписи к видео.

Откровенно говоря, певица из балерины получилась так себе, что и отметили пользователи сети в комментариях под постом Волочковой.

"Нижний, держись! Ой, как скоро твои площадки не вместят толпы фанатов дуэта. Это будет круто. Такого ты ещё не видел!", "Нет, лучше давайте Кармен вашу фирменную! Не надо петь, ну не ваше это! Не надо!!!", "Куда катится Нижегородская область, если это к вам придёт и вы это ждёте!?", "Считаю, россия заслуживает именно такого творчества", - писали под видео Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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