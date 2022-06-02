"Зачем вы волосы остригли?": Волочкова стала посмешищем в Сети, выйдя в свет с Джигурдой

Балерина и актер вновь вызвали ажиотаж в сети.
Российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда всегда вызывали неоднозначную реакцию соцсетей.
На этот раз они появились на публике вместе. На своей страничке в Instagram балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды.
"Я присутствовала на всех боях Никиты! Всегда восхищаюсь мужеством этого человека, проявляемого во всем! И в жизни и в спорте! Джигурда-всегда победитель!", - написала балерина.
Подписчики в очередной раз обратили внимание на внешний вид Волочковой, подвергнув его критике. Некоторые также отметили, что балерина и актер хорошо смотрятся вместе.
Читайте такжеВолочкова, Королева, Успенская и не только: российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины"Обнять и плакать Этой майке уже десяток лет. Сколько ещё она на ней висеть будет?", "Настя трезвая до сих пор?!", "А жена то где? Почему Волочкова поддерживает, а не Анисина?", "Хорошо смотрятся вместе", "Ой, Настя, зачем вы волосы остригли, у вас же был такой шикарный длинный хвост", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Ранее сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова последнюю неделю она провела на отдыхе, регулярно публикуя неприличные снимки.
Возвращение в Россию не стало исключением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором она растянулась в фирменном шпагате.
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