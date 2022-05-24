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"Что за сугробы между ног?": Волочкова шокировала шпагатом в мини-шортах

24 мая 2022, 16:22

Скандальную балерину разнесли за очередное провокационное фото.

Волочкова шокировала шпагатом в мини-шортах / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова не унимается в соцсетях. Последнюю неделю она провела на отдыхе, регулярно публикуя неприличные снимки.

Возвращение в Россию не стало исключением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором она растянулась в фирменном шпагате.

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Вместо лестных комментариев она столкнулась с критикой со стороны пользователей сети.

"Ой да... завидуют все пьянству, отсутствию семьи, явлению "пиcя - проходной двор".... прям вот все завидуем.... вы бы посмотрели инстаграмм балерин современных - тоненькие грациозные девочки в таких шпагатах что вам далеко далеко до них", Настя ты когда фото делаешь, ты хоть видишь что получается? Ну что за сугробы между ног вываливаются, ну честно слово ! Ну ты делай. Ржача много не бывает", "О, пироги подоспели))) старые, добрые пироги", "У тебя, Насть, полпирога выпало", - писали под фото Волочковой.

Читайте такжеВолочкова рассказала, что нужно делать на ее похоронахРанее на одной из пресс-конференций, посвященных ее судебному разбирательству с одним из российских театров, балерине, которая никак не реагировала на вторжение России в Украину, задали вопрос в лоб - на чьей она стороне.

"Я очень люблю россию, я доверяю и уважаю нашего президента. ... россия никогда не нравилась другим странам, потому что у нас могущественная страна. Надо поддерживать наше правительство и наших воинов. Я уверена, что мы правы. И я буду до последнего поддерживать свою страну", - заявила тогда балерина.

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