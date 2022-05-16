Роспропаганда в шпагате: Анастасия Волочкова призналась в любви Путину

Анастасия Волочкова высказалась в поддержку путина / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова о военном вторжении рф в Украину молчала с 24 февраля. После непонятно кому адресованного поста с надписью: "Ну что же происходит с этой войной! Какой ужас!", она усердно делает вид, что в мире ничего не происходит - живет прежней беззаботной жизнью.

Как и многие российские знаменитости, похоже, танцовщица заняла выжидательную позицию, чтобы позже, когда Украина одержит победу, выставить себя в более выгодном свете.

Впрочем, сохранить нейтралитет Волочковой не дали российские журналисты: на одной из пресс-конференций, посвященных ее судебному разбирательству с одним из российских театров, балерине задали вопрос в лоб - на чьей она стороне.

"Я очень люблю россию, я доверяю и уважаю нашего президента. ... россия никогда не нравилась другим странам, потому что у нас могущественная страна. Надо поддерживать наше правительство и наших воинов. Я уверена, что мы правы. И я буду до последнего поддерживать свою страну", - заявила балерина.

"И когда сложные времена, сильнее позиция не убежать и спрятаться, а когда наоборот - выстоять, перетерпеть что-то. Никаких лишений у нас сейчас нет. Ну какие-то санкции. Ну и что! Своих нельзя сдавать. Даже если что-то не так. Потом разберёмся", - добавила она. Из-за этих ее слов можно предположить, что балерина вовсе не вникает в то, что государство, которому она клянется в верности, развязало полномасштабную войну против независимой страны, и методично уничтожает ее мирное население.

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Ранее российский рок-музыкант, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров рассказал, почему решил молчать о войне в Украине.

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