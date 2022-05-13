"Да идите вы. Хочу - выбираю, хочу - не выбираю": Шнуров рассказал, почему молчит о войне в Украине

Шнуров рассказал, почему молчит о войне в Украине / facebook.com/100019881243841

Российский рок-музыкант, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров высказался о войне в Украине в интервью YouTube-канала Белый шум. В частности он ответил на вопрос, какую из сторон - пророссийскую или проукраинскую, он занимает.

Артист всегда выступал против политики во всех ее проявлениях, несмотря на недолгую политическую карьеру (в феврале 2020 года вступил в Партию Роста). Также выступает ярым противником пропутинской партии единая россия, а в 2020 году публично заявил, что Донбасс - это Украина.

Тем не менее, сегодня он категорически отказывается выражать какое-либо мнение о военном вторжении рф в Украину. Его выбор - не совершать выбор.

"Да идите на... Мое право – хочу выбираю, не хочу не выбираю. Тебе приносят стакан с водкой и стакан с виски, а ты хочешь вино. Не хочу я выбирать из этого вашего набора. Это ложный выбор", – подчеркивает Шнур.

Однако решения, принимаемые рф, музыкант критикует. Например, он считает огромной глупостью запрещать слова вроде "война" или "мир" в рамках рашистской пропаганды. "Запрет – это в любом случае знак бессилия. Политтехнология должна обладать мягкой силой. Ты должен выигрывать в риторике, ты должен выигрывать в споре. Если мы запретим слово "брюнетка", то что, все блондинками станут? Нет", - считает он.

Читайте также"Отменила все концерты и не собирается извинятся": представитель Лободы озвучил позицию певицы

Ранее Андрей Макаревич назвал главное условие для происходящего в России безобразия.

Другие новости: