Андрей Макаревич назвал главное условие для происходящего в России безобразия

Андрей Макаревич одним словом охарактеризовал то, что сейчас происходит в рф / facebook.com/makarevichav

Российский журналист, ведущий и актер Михаил Козырев на своей странице в Facebook не смог обойти вниманием колоссальный конфуз, который произошел во время концерта на 9 мая на главном рашистском телеканале - во время исполнения военной песни на фоне показали фотографию американских грабителей и убийц Бонни и Клайда "под видом семейного снимка перед Великой Отечественной".

Подобная нелепица вызвала немало пересудов в Сети. Некомпетентность тех, кто готовил материал для концерта, лишь подчеркнула, насколько отупляющее влияние оказывает российская пропаганда на обывателей.

Эту же мысль высказал в комментариях к посту Козырева его близкий друг - музыкант и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич.

Грандиозный ляп артист прокомментировал со свойственной ему грустной иронией: "Вообще невежество - обязательное условие происходящего ныне. Ничему не удивляюсь".

Макаревича в его рассуждениях поддержало более полутора тысяч человек. Также под постом Козырева предположили, учитывая сложившуюся тенденцию, что за милую советскую пару в следующем году на концерте ко Дню победы представят Гитлера и Еву Браун.

Андрей Макаревич одним словом охарактеризовал то, что сейчас происходит в рф / Скриншот

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Ранее в Сети набросились на подвыпившую путинистку Маргариту Симоньян, которая опозорилась неуместным тостом на 9 мая.

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